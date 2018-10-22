Dünyanın en popüler online mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarına yeni özelliklerle Yeni deneyimler sunmaya devam ediyor. Son olarak WhatsApp'ını en merak edilen güncellemelerinden biri gece moduydu. Yüzbinlerce kullanıcı Bu özelliğin ne zaman Kullanıma başlanılacağını merak ediyordu. Dünya devi uygulamada bugün yaşanan bir sızıntı sonucunda Android ve iOS kullanıcılarına sunulacak olan karanlık mod ile ilgili yeni ekran görüntüleri ortaya çıktı.

KARANLIK MOD ÖZELLİĞİ SIZDI

WABetaInfo, tarafından ele geçirilen görüntülere göre dünya devi uygulama karanlık mod üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Sıkıntıya göre gece modunun OLED ekranlı iOS ve Android cihazlarla oldukça uyumlu bir şekilde çalışacağı belirtildi. Karanlık mod WhatsApp tarafından henüz geliştirilme aşamasında erken paylaşılan ekran görüntülerinden farklı şeyler de ortaya çıkabilir. Şu an için bu temanın Alfa sürümüne sadece iOS kullanıcıları erişebilecek. WhatsApp Uygulamasının yeni özelliği olan gece moduna ilişkin paylaşılan görüntülerde sona gelindiği de belli oluyor. Yani heyecanla beklenen gece modu kısa süre içerisinde kullanımı sunulabilir. Henüz WhatsApp şirket yetkilileri tarafından gece modunu ne zaman Kullanıma girecek konusunda yapılan bir açıklama ise yok.

İOS İÇİN YENİ ÖZELLİKLER GELDİ

WhatsApp iOS versiyonu için bugün yeni güncellemeler de yayınlandı. Son yayınlanan 2.18.100 sürümü WhatsApp’ın iOS 12 ile tam uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Uygulama Bu güncelleme ile aynı zamanda iPhone nun yeni modelleri ile de uyumlu hale getirilirken sohbet ve cinlerin üzerine basılı tutmanız durumunda açılan 3D Touch menüsünün arayüzü de güncellendi.