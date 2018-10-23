İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eyüp Sultan da bulunan Alibeyköy fidanlığında yapılan kazı çalışmaları sırasında toprağa gömülü halde bir top mermisi bulunduğu öğrenildi. Top mermisinin bulunmasının ardından fidanlığın olduğu Cadde trafiğe kapatılarak top mermisi fünye ile patlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alibeyköy fidanlığında Düğün 17.00 da kazı çalışmaları sırasında meydana gelen olayda İşçiler toprağa gömülü halde top mermisi buldu. İhbar üzerine olay yerine asayiş ekipleri sevk edilirken top mermisi hakkında çevrede incelemeler yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda olay yerine bomba imha uzmanı ekip sevk edildi. Bomba imha uzmanı ekipler fidanlara gelerek top mermisi üzerinde bir süre inceleme yaptıktan sonra fünye ile kontrolü olarak top mermisini patlatma kararı aldı. Fidanların çevresinde bulunan Atatürk Caddesi kontrolü patlamadan önce trafiğe kapatıldı.

SÜRÜCÜLER BOMBA PANİĞİ YAŞADI

Polis ekiplerinin yolu trafiğe kapattı sırada bir sürücü otomobiliyle kapalı yoldan Geri dönmeye çalışırken Diğer sürücülere bomba olduğunu ve geri dönmeleri gerektiğini hatta “çok fena Bomba varmış” sözleri ile ifade ederek diğer sürücülerin panik yaşamasına neden oldu. Yapılan kontrollü patlama da herhangi bir sesi çıkmazken emniyet kaynaklarından verilen bilgiye göre toprağa gömülü olan top mermisi Dünya ile patlatıldı ve Merve boş çıktı. Atatürk Caddesi kontrolü patlamadan sonra yaklaşık yarım saat kadar trafiğe kapalı kalırken bir bölümü tekrar trafiğe açıldı.