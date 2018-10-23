İstanbul Bahçelievler'de Geçtiğimiz günlerde Öğle saatlerinde Kocasinan Mahallesi Aydoğdu Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yaşanan olaydan alınan bilgiye göre 17 yaşındaki B.Ç. isimli genç kız 14 yaşındaki kız kardeşi Fatime Ç. ile birlikte o sırada evde olmayan arkadaşı Y.A.’nın evine gitti. Bu sırada evde Y.A.’nın 16 yaşındaki kardeşi B.A. ve arkadaşları 15 yaşındaki E.T. ile 16 yaşındaki A.A. vardı. Kızların eve gitmesinden kısa süre sonra evde ateşlenen silahla vurulan Fatima Ç. karnından yaralandı. Bunun üzerine abla B.Ç. ve diğer çocuklar paniğe kapılarak evde uyuşturucu madde ve silah da bulunmasından dolayı durumu sağlık ve polis ekiplerine haber vermedi.

SİLAH VE UYUŞTURUCUYU SAKLADILAR

14 yaşındaki kız çocuğu kanlar içerisinde kalırken Evde bulunan ablası ve diğer arkadaşları dairede bulunan silah ve uyuşturucu maddeleri başka bir adrese taşıdı. Çocuklar evde ve silah üzerinde temizlik yaptıktan sonra cep telefonunda da delil Olabilecek her şeyi sildi. Çocuk kız bu sırada hala hayattaydı ve yaralı olarak bekliyordu. Çocuklar ancak temizlik ve taşıma işleri bittikten sonra küçük kız için olay yerine ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan bütün müdahalelere rağmen küçük kızı kurtaramadı. Çok kan kaybettiği öğrenilen 14 yaşındaki kız çocuğunun zamanında haber verilmesi durumunda kurtarılabileceği öğrenildi.

İFADELER TUTARSIZDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Bahçelievler İlçe Emniyet Amirliği Asayiş Büro ekipleri olay sırasında Evde bulunan çocukları gözaltına aldı. Çelişkili ifadeler veya çocukların ifadeleri üzerine polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. İlk ifadelerinde 14 yaşındaki küçük kızın boş bir arsada intihar ettiğini söyleyen çocuklar daha sonra eve taşıdıklarını söylemişti. Evde inceleme yapan polis ekipleri temizlik yapıldığını fark etti. Bunun üzerine ifadelerini değiştiren çocuklar polise olayı anlatmaya başladı. Evde silah ve uyuşturucu sakladıklarını itiraf eden çocuklar başka silah gösterdi Fakat daha sonra gerçek silahın yerini söyledi.

EVE BASKIN DÜZENLENDİ

Sorgularında çocukların olayın ardından annelerini aradıklarını ve onun da ev sahibi kadını arayıp durumu anlattığını belirten çocukların ifadeleri üzerine polisler B.A.'nın annesi Aysun K. ile erkek kardeşini gözaltına aldı. Daha sonra da uyuşturucu ve silahların taşındığı adrese baskın düzenlendi. Düzenlenen baskın sırasında çok miktarda uyuşturucu madde ile 3 tüfek ve mermi ele geçirildi.