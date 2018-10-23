Ünlü oyuncu ve komedyen Cem Özer Geçtiğimiz günlerde film çekimi sırasında kaza geçirmişti. Kaza sırasında ayağının kırıldığı belirtilen ünlü oyuncu hakkında bugün gündeme bomba gibi bir haber düştü. Ünlü komedyenin oksijen tedavisi gördüğü ve bu nedenle başına hava ya da yağ embolisi sıçradığı için yoğun bakıma alındığı iddia edildi. Cem Özer'in sağlık durumuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken hayranları ise internet üzerinden arama yapmaya başladı. Peki, Cem Özer yoğun bakımda mı son sağlık durumu ne?

CEM ÖZER KİMDİR?

5 Ekim 1959 tarihinde Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Cem Özer, İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesini yarıda bırakarak Dostlar tiyatrosunda çalışmaya başladı. Güçlü bir hitabet yeteneği olan Can Özer tek adam olarak sorular yaptı. Tiyatro ve sinema oyunculuğuna yapan Cem Özer Laf Lafı Açıyor programıyla büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Daha sonra şansını dene isimli yarışma programında yarışmacı olarak yarışan Cem Özer çeşitli sinema filmlerinde rol aldı.

Cem Özer, 20 Eylül 1991 tarihinde Star TV'de yayınlanan Laf Lafı Açıyor programının sunuculuğunu üstlendiği. Cem Özer'in bu programında ilk konukları Hülya Avşar Müjdat Gezen ve Cenk Koray oldu. Sinan Çetin'in yönetmenliğini üstlendiği Berlin in Berlin filminde rol alan Cem Özer Ezel Akay'ın filmi neredesin Firuze de Barış Pirhasan'ın Adem'in trenleri filmlerinde rol aldı. Bir dönem kendisi gibi oyuncu olan Nurgül Yeşilçay ile dünya evine giren Özer'in bu evliliğinden bir oğlu bulunuyor. Fakat iki oyuncunun evliliği uzun sürmedi.