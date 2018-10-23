Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu’na 2 Ekim tarihinde giren Suudi Arabistan uyruklu Washington Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Günler boyu devam eden aramalar sonucunda Suudi Arabistan bir açıklama yaparak Suudi gazetecinin konsoloslukta çıkan bir arbede sonucu Hayatını kaybettiğini duyurdu. Henüz cinayet konusunda aydınlatma yan birçok Detay bulunurken olay gününe ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Cemal Kaşıkçı cinayeti ne ilişkin geniş çaplı soruşturma devam ederken Suudi Arabistan'dan gelen ve insan infaz timi olduğu iddia edilen kişilerin Türkiye'ye gelişi ve ayrılışını ilişkin yeni görüntüler gündeme geldi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan yeni görüntüler de Suudi ekip havaalanına lüks araçlarla geliyor ve Türkiye'den özel uçakla ayrılıyor. Suudi Arabistan tarafından yapılan yeni açıklamalarda bu kişilerin Türkiye'ye Cemal Kaşıkçı ülkesine döndürmek için ikna etmeye geldi fakat konsoloslukta çıkan arbede sonucunda Kaşıkçı'nın yaşamını yitirdiği iddia edilmişti. Dünya genelinde ise bu cinayete ilişkin birçok soru işareti bulunuyor. Cemal Kaşıkçı ikna etmek için geldiği iddia edilen kimin içerisinde adli tıp uzmanının da bulunması akıllarda soru işareti bırakıyor.

KONSOLOSLUK ARACINDA İNCELEME YAPILIYOR

Diğer yandan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu ait olduğu iddia edilen ve İstanbul Sultangazi'de bir otoparkta terk edilmiş şekilde bulunan araçta şu anda Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yapıyor. Kapalı bir otoparkta dün bulunan Arapça ekipler inceleme yapmak istemiş ancak izin alınmadığı için incelemeler yapılamamıştı. Bugün yeniden kapalı otoparka gelen olay yeri inceleme ekipleri araç üzerinde incelemelerine başladı.