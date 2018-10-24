İstanbul Ümraniye'de 15 Temmuz darbe girişiminden İki gün sonra 17 Temmuz 2016 tarihinde 39 yaşındaki Ayhan Kökbalık isimli vatandaş Cemil Meriç Mahallesi şerbetçi Sokak üzerinde tek başına yürüdüğü sırada yüzleri maskeli ve silahlı olan kişiler tarafından Kurşun yağmuruna tutularak öldürülmüştü. 39 yaşındaki vatandaşa silahlı saldırıyı düzenleyen kişilerin PKK'lı oldukları belirlenmiş ve olaydan sonra kayıplara karışmışlardı.

2 YILDIR POLİS PEŞLERİNDEYDİ

Olayın üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen İstanbul Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yaptıkları araştırmalar sonucunda öldürülen vatandaşlığım terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren bir infaz timi tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Terör polisi Kökbalık’ı öldürdükleri iddia edilen örgüt üyelerini adım adım izledi. Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri ölüm kararının alındığı toplantıya bizzat katıldığı ve saldırının yapıldığı dönemde PKK içerisinde sorumlu düzeyde oldukları düşünülen 19 hücre üyesini belirledi. Güvenlik güçleri aranan 19 şüpheliden onun cezaevinde tutuklu olduğunu belirleyerek firari durumda olan 9 örgüt üyesinin yakalanması için 20 Ekim tarihinde özel harekat polislerinin de katıldığı bir operasyon düzenledi.

5 KİŞİ YAKALANDI

Polis ekipleri İstanbul'da belirlenen çok sayıda ilçede olan adreslerdeki Eş Zamanlı Operasyon sonucu terör örgütü PKK'nın infaz timinde olduğu öne sürülen 5 teröristi gözaltına aldı. Emniyette sorguları tamamlanan yakalanan teröristler daha sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul terörle mücadele polisi şu anda örgütün şehir yapılanmasında bulunan ve firari durumda olan 4 teröristin yakalanması için operasyonlarına devam ediyor.