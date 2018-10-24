Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Dün akşam Suriye'den alınarak Türkiye'ye getirilen Japon gazeteci için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak teşekkürlerini iletti.

ÜÇ YILDIR EL KAİDE’NİN ELİNDEYDİ

Japon gazeteci Jumpei Yasuda 3 yıldan beri terör örgütü El Kaide'nin elinde rehin bulunuyordu. Dün gece serbest bırakıldıktan sonra Türkiye'ye getirilen Japon gazetecinin kimliği Hatay'da teyit edildi. Japonya'dan görevliler Suriye'de bırakılan kişinin Japon gazeteci olup olmadığını belirlemek için Türkiye'ye geldi. Hatay'a gelen görevlerin Japonya'nın Ankara büyükelçiliğinden oldukları İhlas Haber Ajansı tarafından bildirildi.

HATAY VALİSİ DOĞRULADI

Hatay Valisi Erdal Ata da son bir açıklama yaparak Suriye'den Dün Türkiye'ye getirilen kişinin 2015 yılında Kaçak yollarla Suriye'ye giden ve burada kaçırılan kayıp Japon gazeteci Jumpei Yasuda olduğunun teyit edildiğini söyledi. Valilik binasında bir açıklama yapan ve Vali Ata, Güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından 23 Ekim Salı günü Üzerinde kimlik bulunmayan bir Japon vatandaşının Türkiye'ye getirildiğini söyledi. Vali açıklamasının devamında şahsın kimliğinin belirlendiğini belirterek Japon makamları ile yapılan istişareler sonucunda Söz konusu kişinin 2015 yılında Suriye'ye Kaçak yollarla giden de burada kaçırılan kayıp Japon basın mensubu Jumpei Yasuda olduğunun tespit edildiğini söyledi. Japon gazetecinin işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiğini belirten Ata, Burada gerekli işlemlerin tamamlanmasından sonra Yasuda'nın Japon yetkililere teslim edileceğini söyledi.