Yemek masaları için kurtarıcı patates püresi tarifi için birçok kişi internet üzerinden araştırma yapıyor. Onu isterseniz başlı başına bir ana yemek olarak servis edin isterseniz başka yemeklerin yanına garnitür olarak kullanın. Bazen o kadar güzel sonuçlar ortaya çıkar ki köfteden bile daha çok patates püresi sevilir masada tavuğu gölgede bırakır.

Patates püresi yapımı oldukça kolay gibi görünse de aslında püf noktaları var ve bunlar oldukça önemli. Tarifini tam olarak uygulamasını lezzeti bozulmuş bir poğaçaya bile benzeyebilir. O nedenle şimdi yazımıza kulak verin ve patates püresi nasıl yapılır gelin anlatalım.

PATATES PÜRESİ TARİFİ

Malzemeler:

İki buçuk su bardağı süt

6 adet orta boy patates

Bir buçuk yemek kaşığı tereyağı

1/4 çay kaşığı karabiber (tercihe göre)

Bir çay kaşığı tuz

Püf Noktası

Patatesler da bulunan nişasta sütte hastalanması durumunda püreyi daha koyu yapmayı sağlar. Bu nedenle patatesleri atlayacağını süt miktarının az gelmesi durumunda Arzu ettiğiniz püre kıvamına getirmek için daha sonra süt ekleyebilirsiniz. Fakat haşladığınız patatesleri blenderden ya da robottan geçirmeyin. Çünkü bu cihazlar patatesi çok fazla ezan ve kıvamı bozulur.

Pişirme Önerisi

Patates püresini daha kısa sürede yapmak istiyorsanız düdüklü tencere Tercih edebilirsiniz. Kabuklu ya da kabuksuz olarak patatesleri içme suyu içerisinde başlayabilir Daha sonra da süt ve tereyağı ilave ederek kirayı hazır hale getirebilirsiniz.

Nasıl Yapılır?

Patateslerin kabuklarını çok ince olacak şekilde Soyun ve daha sonra bol su içerisinde yıkayarak küçük parçalar halinde doğrayın. Derin bir tencerenin içerisine doğranmış patatesleri alın ve daha sonra üzerine hafif bir şekilde geçecek kadar soğuk sütü ekleyin. Patateslerin içerisinde tuz ve tereyağı da ekledikten sonra bütün malzemeleri tahta bir kaşık yardımıyla iyice karıştırın. Patatesler sütü iyice çekene kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin. Sütü çeken patatesleri ezici tahta kaşıkla ezebilir daha sonra sıcağı sıcağına püreyi bekletmeden servis edebilirsiniz.