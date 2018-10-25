Adana'da yaşanan olayda 2 yaşındaki kız çocuğuna sokakta oyun oynadığı sırada araba çarpmıştı. İlk önce kaza olarak düşünülen olayda cinayet dedektifleri olayın yaşamış biçiminden şüphelenerek araştırmalarına devam etti. Yapılan İnceleme sonucunda çocuğa olay nedeniyle tutuklanan kişinin değil mahallede ilaçlama yapan başka bir kamyonetin çarptığı ortaya çıktı.

EVİNİN ÖNÜNDE OYNARKEN EZDİ

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde yaşanan olayda 18 Eylül günü 2 yaşındaki Elanur Tarhan evlerinin önünde oyun oynuyordu. Bir süre sonra küçük kız çocuğu evinden biraz uzaklaştı ve 2876 sokağa gitti. Anne ve baba çocuklarının evde olmadıklarını fark edince kız çocuğunun ağabeyi ile birlikte aramaya başladı. Aile çocuklarını sokakta yerde yatarken bulunca özel araçla hastaneye kaldırdı. Fakat burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kız çocuğu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kız çocuğunun ölümünün ardından harekete geçti. Sokakta kamera bulunmadığı için sokağa en yakın güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye başlayan polis ekipleri sokağa girebilecek bütün araçları tek tek belirledi.

SOKAĞA GİREN 100 ARAÇ BELİRLENDİ

Polis ekipleri yaptıkları İnceleme sonucunda Kızın evden çıkış saati ve ağabeyinin adı bulma saatini belirleyerek Bu saat dilimi içerisinde sokağa giren 100 aracı belirledi. Polis ekipleri titiz bir çalışma yürüterek çocuğa çarpmış olabilecek Araç sayısını 6'ya indirdi. Devam eden çalışmalar sonucunda araç sayısı 2'ye indirilirken anne ve baba bir araçtan şüphelendiklerini söyledi. Anne ve babanın söylediği araç sürücüsü gözaltına alınırken çocuğa çarpıp öldüren ünlü sürücü olmadığını düşünen polis ekipleri çalışmalarına devam etti.

SURİYE UYRUKLU SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Olay sırasında kamyoneti kullanan Suriye uyruklu 24 yaşındaki Amir Harba ve yanında bulunan Abdülmelik El Cevher sorguya alındı. Sorgu sırasında arkadaşıyla birlikte sandalye sattığını söyleyen sürücü o gün de sokakta sandalye indirdiklerini küçük bir kız çocuğu gördüğünü fakat Kanuni Elite binerken kız çocuğunun fark etmediğini söyledi. Kamyonette seyir halinde olduğu sırada sanki bir taşın üstünden geçtiğini söyleyen Sürücü kız çocuğu olduğunu fark etseydi hastaneye kaldıracağını fakat taştan ettiği için yoluna devam ettiğini anlattı. Bu ifade üzerine Suriyeli sürücü tutuklanırken o sırada yanında bulunan arkadaşı serbest bırakıldı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Cinayet bürosu ekipleri şansın ifade verip tutuklanmasına rağmen olayın peşini bırakmadı. İncelemeyi derinleştiren polis ekipleri ailenin de dediği gibi çocuğu öldüren aracın üzerinden geçmediğini ve ona çarpıp öldürdüğünü belirledi. Çocuğun dişini açısından Ve araçlarda kan lekesi olmamasını dikkate alan polis ekipleri bedenindeki izleri göz önünde bulundurarak çocuğun aracın altında kalmadığını sadece çarptığını belirledi. Çocuğun başını çarpması sonucu hayatını kaybettiğini düşünen polis ekipleri 2 kamyonetten biyolojik delil alınmasına karar verdi. Yapılan İnceleme sonucunda Ahmet K.'nın mahallede ilaçlama yapmak için girdiği kamyonetin jantın iç kısmında Kız çocuğuna ait biyolojik delil bulunurken diğer kamyonette ise kız çocuğuna ait herhangi bir delil bulunamadı. Polis ekipleri bunun üzerine hemen harekete geçerek Ahmet K. gözaltına aldı. O tarihte sokakta ilaçlama Yaptığını kabul eden zanlı hiç kimseye çarpmadan bir şey bilmediğini söylerken çocuğu taksirle öldürmek suçundan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlıya ev hapsi verildi. Diğer yandan verdiği ifade yüzünden cezaevine giren Amir Harba serbest kaldı.