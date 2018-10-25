Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk son dönemlerde kötü performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olurken gece hayatında fazla boy göstermesi de eleştiriliyor. Yeşil sahalarda kötü bir grafik çizen Alper Potuk önceki gece Maslak'ta bir eğlence merkezinde 3 güzelle eğlenirken görüntülendi. Alper Potuk'un Maslak'taki bir mekanda güzel kızlarla sarmaş dolaş olması dikkatlerden kaçmadı.

TUVANA TÜRKAY’A BİR ŞOK DAHA

Oyuncu Tuvana Türkay’la 2 yıldan beri bir dargın bir barışık ilişki yaşayan Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile yeniden barışmıştı. 2017 yılının Aralık ayında Tuvana Türkay'ı bir güzelle aldatan Alper Potuk Önceki gece yine çapkınlık turuna çıktı. Özellikle son dönemlerde Yeşil sahalarda kötü bir performans sergileyen ünlü futbolcunun Maslak 1453'te bulunan çukur adlı mekanda üç güzelle eğlenmesi dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe’nin Süper Lig'de kötü bir performans çizmesinin üzerine Alper Potuk'un çapkınlık turuna çıkması taraftarlardan da tepki çekti.

SARMAŞ DOLAŞ DANS EDİYOR

27 yaşındaki futbolcu mekanda 3 güzel ile birlikte sabaha kadar samimi şekilde dans ederken çıkışta kendisini görüntüleyen gazetecilere görünce paniğe kapıldı. Aşırı derecede alkol alan ve ayakta durmakta zorluk çeken Yıldız futbolcu kapıda gazetelerin kendisine beklediğini görünce Kaçış Planı uygulamaya başladı. Alper Potuk gazetecilere yakalanmamak için birlikte eğlendi üç kızla birlikte arpa kapıdan mekanı terk ederek VİP minibüsü ile Beykoz Acarkent’teki evine gitti.