Acılı baba yaptığı açıklamada diğer Kızının da Şeker hastası olduğunu belirterek gecede ek iş yaptığını ve kimseye muhtaç olmadan çocukları için mücadele ettiğini dile getirdi. Asgari ücretle çalıştığını fakat çocuklarını kimseye muhtaç etmediğini söyleyen baba gözyaşı döktü. Dilara ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aynı zamanda da genç kızın tedavisini yürüten Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu bu paylaşımı Şeker hastası çocukların ailelerinin yaşadığı sorunları Dile getirmek için yaptığını anlattı.

GENÇ KIZ TOPRAĞA VERİLDİ

Zonguldak'tan Eğerci köyünde yaşayan ve bir süredir diyabet nedeniyle Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama merkezinde tedavi gören Dilara Kilcioğlu önceki gece evinde hastalandı. Genç kızın Şeker komasına girdiği belirlenirken kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma merkezinde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dün öğle vakti köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa veren genç kızın acılı Ailesi gözyaşı döktü.

ÖLÜM NEDENİ MADDİ İMKANSIZLIK DEĞİL

Genç kızın acılı babası diğer kızı Duygu denk ile birlikte Dilara'nın mezarını ziyaret etti. Kendisi de Şeker hastası olan Duygu Denk babasına sarılarak kardeşinin mezarı başında gözyaşlarına boğuldu. Dilara'nın 8 yıl Duygu'nun ise 7 yıl önce Şeker hastası olduğunu söyleyen Baba marangoz atölyesinde asgari ücretle çalıştığını belirterek kızlarının sağlıklarına kavuşması için eşiyle birlikte mücadele ettiklerini söyledi. Her aile gibi maddi sıkıntıların ne olduğunu söyleyen Baba kızının maddi yetersizlik yüzünden ölmediğini kimseye muhtaç etmeden kızlarına baktığını dile getirdi.