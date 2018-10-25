Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda polis amirleri eğitimi merkezine 2018 yılı 5. dönem İlk derece Amirlik eğitimi için emniyet mensubu adaylar arasından 500 personel alımı yapılacak. Komiser yardımcısı olarak yapılacak alımlarda 50 kadın 450 erkek aday alınacak. Komiser yardımcısı alımı için meslekte iki yılı dolduran ve 45 yaşından gün almamış Lisans mezunu polis memurları kıdemli baş polis memurları ve baş polis memurları başvuru yapabilecek.

BAŞVURU TARİHLERİ

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere alınacak komiser yardımcısı başvuruları için ön başvuru tarihi 26 Ekim - 5 Kasım 2018 tarihleri olarak açıklandı. Personel bilgi sistemi üzerinden adaylar başvurularını yapabilecek. Daha sonra sınav yerleri ve tarihlerine ilişkin duyurular yine Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak. Komiser yardımcısı alımı için başvuru yapacak olan adayların sınav başvuru ücreti olan 200 lirayı ilgili bankalara yatırması gerekiyor. Polis Akademisi Başkanlığı’nın "www.pa.edu.tr"Isimli internet sitesi üzerinden aranan diğer şartları adaylar görebilecek.

SOSYAL MEDYADA KAMPANYA SÜRÜYOR

Diğer yandan polis alımı için başvuru yaşının 32’ye çıkarılması için adayların sosyal medya üzerinden kampanyası devam ediyor. Son olarak yapılan açıklamada polis alımı için başvuru şartlarının ön lisans ve lisans mezunları için 32 olduğu açıklanmıştı. Fakat yaş şartı nedeniyle takılan birçok aday sosyal medya üzerinden kampanya başlatarak Polis alımı yaşının 32 çıkarılmasını istiyor.