Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi İnönü caddesinde 22 Ekim tarihinde saat 19.30 Sularında yaşanan olayda 30 yaşındaki A.K. isimli şahıs Elindeki bıçakla herkese saldırdı. Korkunç olayda 4'ü ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılırken Polis ekipleri 11 kişiyi yaralayan zanlı Ayağı kırık şekilde yakaladı. Yapılan İnceleme sonucunda şüphelinin Olay günü Bolvadin Açık İnfaz Ceza Kurumu’ndan kaçtığı öğrenildi. Ayağının kırık olması nedeniyle hastanede tedavi altına alınan şüpheli daha sonra Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. Savcılıkta sorguya alınan zanlı olayı hatırlamadığını söyledi.

SARHOŞ OLDUĞUNU PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Hastanede tedavisi tamamlanan daha sonra emniyete götürülerek işlemleri yapılan zanlı savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarak ifade veren şüpheli olay sırasında sarhoş olduğunu daha önce tantuni dükkanından aldığı bıçakla söz konusu olayı gerçekleştirdiğini ve Olayı tam olarak hatırlamadığını söyledi. Pişman olduğunu söyleyen şüpheli sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla mahkeme tarafından tutuklanarak kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

YARALILARDAN 4’ÜNÜN DURUMU AĞIR

Diğer yandan olay sırasında yaralanan 11 kişinin dördünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından Kadıköy'de bulunan çeşitli hastanelere Kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.