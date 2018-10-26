Tarım ve orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı açıklamada üreticinin yüzünü güldürmek için bakanlık olarak gece gündüz çalıştıklarını belirterek çiğ süt desteği kapsamında yılın ikinci 3 aylık dönemi için 256 bin 571 üreticiye 194 milyon liralık destek ödemesinin bugün saat 18 itibarıyla başlayacağını söyledi. Bakan Pakdemirli açıklamasının devamında destek ödemelerinin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Tarım ve orman Bakanı Pakdemirli üreticilerin merak içerisinde beklediği destek ödemelerinin ne zaman yapılacağını açıkladı. Twitter hesabından bir açıklama yapan Pakdemirli destek ödemeleri için saat ve tarih verdi.

BUGÜN BAŞLIYOR

Üretici heyecanlandıran destek ödemeleri bugün saat 18.00 itibariyle hesaplara yatırılmaya başlanacak. Çiğ süt desteği ödemeleri yılın ikinci 3 aylık dönemi için 256 bin 571 üreticiye yapılacak. Yapılacak desteğin tutarı ise 194 milyon lirayı bulacak. Bakan Pakdemirli açıklamasında üreticilerin yüzünü güldürmek için bakanlık olarak gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Ayrıca bakan Pakdemirli çiğ süt ödemelerinin üreticileri hayırlı olmasını diledi.

KİMLER FAYDALANACAK?

Çiğ süt desteklemesi ödemeleri hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak yapılıyor. Hayvan türüne göre Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatları üzerinden ödeme yapılıyor. Yani manda keçi koyun ve inek sütü ile ilgili ödemeler farklılık gösterebiliyor. Çiğ süt ödemelerin dan yararlanabilmek için üreticilerin BSKS’ye kayıt yaptırmaları gerekiyor. Aksi halde üreticiler bu destekleme ödemelerinden yararlanamıyor.