Dün sabah saatlerinde Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde başlayan sağanak yağış gün boyu aralıklarla devam etti ve Gece saatlerinde şiddetini daha da arttırarak fırtına ile birlikte sağanak yağışa döndü. Sağanak yağış ilçede hayatı olumsuz etkilerken Şırnak yolla yanı sıra bazı köy Yollarına ulaşım kapandı. Ayrıca fırtına nedeniyle İlçe merkezi ve birçok köyde ağaçların ve elektrik direklerinin devrildiği öğrenildi. İlçede yağışlar nedeniyle Habur Çayı da coşarken vatandaşlar çay kenarında bekledikleri peynir ve yoğurtlarını kurtarmanın çabasına düştü. İlçede elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle Elektrikler de kesilirken çok sayıda arının telef olduğu öğrenildi. Bu sabah saatlerinde Gece boyunca yaşanan fırtınanın bilançosu da ortaya çıktı. İlçede sağanak yağışlar nedeniyle okullar tatil edilirken hayatın normale dönmesi için çalışmalar başlatıldı.

YOĞURT VE PEYNİRLERİ KURTARMANIN TELAŞINA DÜŞTÜLER

Sel ve Taşkınlara karşı tedbir amaçlı peynir ve yoğurtlarını kaçırdıklarını söyleyen İdris Akkoş isimli vatandaş, Her yıl kış aylarına hazırlık olarak bu aylarda yoğurt ve peynirlerini serin yerde muhafaza ettiklerini söyledi. Aşırı şiddetli yağış nedeniyle Habur çayının yükseldiğini söyleyen vatandaş bu nedenle herkesin eşyasını ve konservesini kaçırmak Zorunda kaldığını anlattı. İlçede arıcılıkla uğraşan Beşir Gökçe ise gece yaşanan fırtına nedeniyle çok sayıda arı kovanının dereye uçtuğunu, ballarını kurtardıklarını ancak arıların telef olduğunu anlattı.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

İlçede devam eden kötü hava koşulları nedeniyle Kaymakamlık ve belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ayrıca ilçede Okullar da tatil edildi.