Dün gece Süper Loto'nun 575 haftasında Milli Piyango heyeti ile noter huzurunda çekiliş yapıldı. Yapılan çekiliş sonucunda 9 haftadan bu yana Devreden Süper Loto'nun büyük ikramiyesi sahibini buldu. 24 milyon 541 bin liraya ulaşan büyük ikramiyenin sahibi Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden bir talihli oldu. Süper Loto'da 9 hafta sonra şanslı 10, 18, 22, 26, 28, 32 olarak çekilirken, Büyük ikramiyenin Balıkesir'in Burhaniye ilçesine isabet ettiğinin ortaya çıkmasının ardından ilçe halkı büyük ikramiyeyi kimin kazandığını merak ediyor.

SABAH ERKENDEN GELİP BEKLEMEYE BAŞLADILAR

İlçeden birinin Milyoner olduğunu öğrenen vatandaşlar bu sabah erken saatlerde Hürriyet Meydanı'ndaki bayinin önüne gelerek talihlinin kim olduğunu öğrenmek istedi. Şans oyunları bayiinin sahibi Özgür Yalçın ise daha önce de çıkan ikramiyeleri verdiklerini bugüne kadar şans oyunlarından birçok kişinin kendi bayilerinden ikramiye kazandığını söyledi. Bu verdikleri ilk ikramiye olmadığını belirten Yalçın, Fakat verecekleri en büyük ikramiye olduğunu belirterek çıkan kişiye hayırlı olmasını diledi. Burhaniye ilçesinin adını böyle bir şey de duymadım çok iyi olduğunu belirten Yalçın Salihli kendilerinin de merak içerisinde beklediklerini dile getirdi.

TALİHLİ HALA GELMEDİ

Diğer yandan Süper lotodan büyük ikramiye kazanan talihli ise hala ortaya çıkmadı. Talihlinin ne şanslı numaraları kontrol edip etmediği henüz bilinmiyor ilçe halkı Büyük bir merak içerisinde paranın olmasını bekliyor.