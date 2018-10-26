Sarıyer Tarabya’da bugün saat 13.30 sularında meydana gelen trafik kazasında alınan bilgiye göre AK Parti İstanbul milletvekili Nevzat Şatıroğlu’nun kızı Nesibe Nur Şatıroğlu Tarabya’daki bir siteden otomobiline binerek ayrıldı. Şatıroğlu ara sokaktan caddeye ilerlerken bir anlık dalgınlığı sonucu o anda cadde üzerinde Yeşil Yaman trafik ışıklarından geçerek Maslak istikametine seyir halinde olan Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in yönetimindeki lüks cipe çarptı.

İKİ SÜRÜCÜ DE YARA ALMADAN KURTULDU

Kazada 2 sürücü de yara almadan kurtulurken araçlarda Maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Sürücüler kazanın ardından panik yaşarken çevrede bulunan vatandaşlar yardımlarına koştu. Buse Terim ve çatır oğluna çay ve su ikram eden vatandaşlar ikisini de sakinleştirdi.

ARAÇLAR ÇEKİCİYLE ALINDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken sürücülerin yara almadığını gören sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı. Polisler ise araçları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri olayla ilgili olarak tutanağı tutarken kaza nedeniyle caddede oluşan trafiği ile kontrollü bir şekilde yönlendirdi. Ekipler çalışmalarını tamamladıktan sonra gelen çekici ile araçlar olay yerinden kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Buse Terim ve milletvekilinin yaşadığı kazayı gören vatandaşlar olan Adnan Koçaklı, Yeşil ışık yandıktan sonra Buse Terim'in geçtiğini papatya aracın kırmızı ışıkta geçmesi sonucu Buse Terim'in aracına çarptığını söyledi. Her iki sürünün önünde yara almadan kurtulduğunu söyleyen Koçaklı, iki genç bayanın da panik yaşadığını ve çevrede bulunan vatandaşların ellerinden gelen çabayı göstererek kendilerini sakinleştirmeye çalıştığını söyledi.