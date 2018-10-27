Pamukkale Turizm 56 yıl önce 600 otobüsle kurulmuş ve 15 milyon yolcuya hizmet veren bir şirkette. Nakit akışında sorun yaşadığını söyleyen Pamukkale Turizm borçların edebilmesi için üç ay geçici süre aldı. Pamukkale Turizm yetkililerinden yapılan açıklamaya göre seferleri normal seyrinde devam edeceği belirtildi.

Son dönemlerde ortam konkordato haberlerine bir yenisi de Pamukkale Turizm'den geldi. Ulaştırma devi şirket konkordato talebinde bulundu. BMM 1. dönem milletvekili Hacı Mazlum Bababalım'ın torunları tarafından 1962 yılında kurulan Pamukkale Turizm Şirketi İzmir Ticaret mahkemesine başvurarak 3 aylık geçici süre istedi. Borçların ödenmesi kapsamında geçici süre isteyen şirkete bağlı iki iştirak bulunuyor.

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ ATANDI

Pamukkale Turizm'in şirket faaliyetlerinin denetimi için geçici konkordato komiser heyeti atandığı öğrenilirken şirket resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada ekonomik şartların zorluğuna dikkat çekilirken 630 olan şirketin seferlerinin normal seyrinde devam edeceğini vurgu yapıldı. Pamukkale Turizm yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartların yarattığı olumsuzluklar neticesinde borçları yapılandırmanın zorunlu hale geldiği belirtildi. Kısa sürecek yapılanma ve planlama sürecinde şirketin amacının 3500 çalışanının aileleri ve iş ortakları ile yolculardan oluşan Pamukkale Turizm ailesinin haklarını korumak olduğu belirtilen açıklamada, Seferlerde bir değişiklik yapılmayacağını ve normal seyrinde devam edeceğine dikkat çekildi. Pamukkale Turizm yetkilileri aynı zamanda açıklamalarında 15 milyona yakın yolcusu bulunan şirketin nakit akışında sorun yaşadığı için borçların Sorunsuz şekilde ödenebilmesi amacıyla vadeli konkordato ilan ettiklerini duyurdu.