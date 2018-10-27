Milyonlarca kişinin beklediği imar Barış'ı tarihinin uzatılması ile ilgili önemli gelişmeler. Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre 31 Ekim 2018 tarihinde sona erecek olan imar Barış'ı tarihinde süre 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatıldı.

SÜRE UZATILDI

Geçen hafta İstanbul'da düzenlenen dijital Şehircilik zirvesine katılan çevre ve şehircilik bakanı Murat kurum, İmar ve su ile ilgili olarak şu ana kadar 6 milyonun üzerinde başvuru olduğunu ve Yaklaşık 5 milyara yakın başvuru bedelinin ödendiğinin söylemişti. Çevre ve şehircilik bakanı Murat kurum açıklamasında başvuruların 31 Ekim tarihinde sona ereceğini 31 Aralık 2018 tarihinde de ödeme sürecinin biteceğini söylemişti. Milyonlarca kişinin beklediğin sürecin uzatıp uzatılmayacak sorusunun yanıtını veren bakan Kurum, imar barışına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini talebin hala devam ettiğini belirtmiş ve 31 Ekim'de başvuru sürecinin biteceğini söylemişti. Tarih konusunda yeniden bir değerlendirme yapacaklarını belirten Murat kurum talebin yoğun olduğunu ve bu talebe kayıtsız kalamayacaklarını belirtmişti. Habertürk gazetesinde yer alan habere göre Murat kurumun bu açıklamalarının ardından değerlendirmeler yapıldı ve 31 Ekim’de sona ermesi beklenen imar Barış'ı başvurularının 31 Aralık 2018 tarihine kadar alınmasına karar verildi.

TALEP ÇOK YOĞUN

Bakan Kurum’un yaptığı açıklamaya göre imar Barış'ı konusunda vatandaşların talebi oldukça yoğun. Sürenin uzatılmasını sonucunda şu ana kadar alınan başvuru kadar yeni başvurunun alınması bekleniyor. Başvuru tarihleri uzatıldı fakat ödeme tarihlerinin ne zamana kadar uzatılacak konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.