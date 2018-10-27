﻿ Mesut Özil'den Almanları Çıldırtacak Paylaşım

Mesut Özil'den Almanları Çıldırtacak Paylaşım

Almanlar'ın yaptığı ırkçılık nedeniyle Almanya milli takımını bırakan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil yaptığı paylaşımlar Almanları bir kez daha çıldırttı.

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Mesut Özil'den Almanları Çıldırtacak Paylaşım
Mesut Özil'den Almanları Çıldırtacak Paylaşım
  • Yazar: melek eren
  • E Posta: m.eren@ashaber.com
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Tarih: 2018-10-27 Saat: 15:48:16
Güncelleme : 2018-10-27 15:48:16

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf nedeniyle Almanya'da eleştirilere maruz kalmış ve ırkçılık nedeni ile Almanya milli takımını bırakmıştı. Dünyanın tepkisini çeken bu olayın ardından bu defa payitaht mesajıyla Almanları çılgına çevirdi.

Premier Lig ekiplerinden Arsenal de forma giyen Türk asıllı Yıldız futbolcu Mesut Özil TRT 1'de yayınlanan payitaht Abdülhamid dizisinin yakın takipçisi çıktı. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından TRT 1'de yayınlanan payitaht Abdülhamid dizisinin 1 bölümünü paylaştı.

ALMANLARI ÇILDIRTTI

Mesut Özil sosyal medya hesabından dizide geçen "Evladım uyan ki millet de uyansın. Uyan ki düşmana karşı dimdik durasın"  repliğini paylaşarak üzerine "Eyvallah"  notunu düştü. Ünlü futbolcunun Bu paylaşımdan sosyal medya kullanıcıları büyük ilgi gösterirken Almanlar ise Mesut'a karşı ırkçılıklıklarını bir kez daha göstererek, bu mesaja tepki verdi. Mesut Özil'in yaptığı bu paylaşımın ardından nişanlısı Amine Gülşe ile birlikte payitaht Abdülhamid dizisini yakından takip ettikleri de ortaya çıktı.

IRKÇILIK YÜZÜNDEN ALMAN MİLLİ TAKIMINI BIRAKMIŞTI

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil Geçtiğimiz aylarda Almanya milli takımını ırkçılık nedeniyle bırakmıştı. Mesut Özil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdi için Alman basınında eleştiri oklarının hedefi olmuş kendisine karşı ırkçı söylemler yapılmıştı. Yapılan ırkçılık nedeniyle Alman milli takımını bırakan Mesut Özil’e Dünyadan büyük destek gelmişti.

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