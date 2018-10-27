Gıda mühendisi Nurdan Baloğlu Tuncel vücuttaki mutluluk hormonu olan serotoninin %95'ini probiyotiklerin sağladığını belirterek probiyotiğin bilinmeyenler hakkında bilgi verdi. Beyin ve kalp ikilisinin vücut yönetimindeki rolünün yatsınamaz olduğunu söyleyen Tuncal, Yapılan araştırmalar sonucunda beyin ve kalp kadar önemli diğer bir organın ise mide ve sindirim sistemi olduğunu dile getirdi.

“Beyin -Bağırsak Ekseni” Konusunu son dönemlerde birçok bilim insanının da ilgisini çektiğini belirten Tuncal, Hem Tıp camiasının hem de piskoloji alanının bu konuda geniş incelemeler yaptığını belirtti. Yapılan bu araştırmalar insanın beyin ve sinir sistemi kadar etkili olan başka bir kontrol mekanizması tarafından yönetildiğini gün yüzüne çıkardı. En az beyin kadar bağırsak ve sindirim sistemi de vücudu etkiliyor. Günümüzde birçok hastalığın oluşmasında bağırsakta sindirim sisteminin etkisi büyük.

PREBİYOTİKLER ÇOK ÖNEMLİ

Son dönemlerde oldukça popüler olan kefir ve yoğurt gibi probiyotiklerle beslenmek ise insan sağlığına olumlu etkiler sağlıyor. konu hakkında açıklama yapan Dr. Bridget Callaghan, Sindirim sisteminde travma sonrası oluşan bozuklukları normale döndü verebilmesi için probiyotiklerin gücünün önemli olduğunu dile getirdi. Fareler üzerinde yapılan deneylerde travma yaşayan farelerin diyetlerinde Probiyotik ağırlıklı gıdalar ile beslendiği ve deney sonucunda kefir ve yoğurtlu da bol miktarda bulunan Probiyotik ile beslenen farelerin izlerinin daha az görüldüğü ortaya çıktı. Kefir ve yoğurt gibi Probiyotik ağırlıklı gıdalarla beslenmek başla depresyon ve kaygı bozukluğu olmak üzere birçok ruhsal soruna iyi geliyor.