Kış aylarında kilo sorunu yaşayanlar için güzel bir Haberimiz var. Yapacağınız uygun bir diyet sayesinde formda kalmak ve hatta zayıflamak mümkün. Kış aylarında sizi zayıflatacak bir Diyet listesini beslenme uzmanı Ayşe Serra Yücel hazırladı.

5 GÜNDE ZAYIFLATAN KIŞLIK DİYET

Beslenme Uzmanı Ayşe Serra Yücel, Kış aylarında kilo sorunu yaşayanlar için beş günde zayıflatan harika bir diyet önerisi hazırladı. Bu diyet şu şekilde;

Kahvaltı

Diyetin ilk gününde sabah kahvaltısında 17 dal maydanoz, 1 orta boy domates, nane, iki adet sivri biber, 4 adet mantar ve 2 yumurta beyazı ile hazırlanmış omlet tüketmeniz gerekiyor. Omlet yaparken yağ ile değil tavaya bir miktar su koyarak içerisine bütün malzemeleri ekleyerek yapmanız gerekiyor.

Öğle Yemeği

Öğle yemeğinde ise 2 adet Kuşkonmaz 2 çiçek brokoli 2 diş sarımsak baharat ve limondan oluşan sebzeleri kaynayan suyun içerisine atarak 7 dakika haşlayın ve daha sonra üzerine tam ya da yarım limon sıkarak baharatları ekleyip tüketin.

Akşam Yemeği

Akşam yemeğinde 170 gram tavukgöğsünü bir miktar su ile haşlayıp yanında istediğiniz kadar salatayı tüketebilirsiniz. Salatanın içerisinde sadece limon ve nar ekşisi koymamız gerekiyor sos olarak.

Beş günlük diyetiniz boyunca bu ve bunun gibi besinlerle beslenmeli sizi fazla kilo kalori almaktan kurtaracaktır. Aynı zamanda yürüyüş yapmayı ve egzersiz yapmayı da ihmal etmezseniz kış aylarında da formunuzu koruyabilirsiniz.