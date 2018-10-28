Tırnakların görünüşü Aslında birçok hastalığı da ele veriyor. Bunun yanı sıra tırnak bakımı hem sosyal hem özel hem de iş hayatında büyük önem taşıyor. Çabuk kırılan tırnaklar ya da fazla sertleşen tırnaklar bir hastalık belirtisi olabilir. Tırnak bakımınızı belirli periyotlarla yaptırarak hem sağlıklı görünen hem de güzel tırnaklara sahip olabilirsiniz.

TIRNAK BAKIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Özellikle kadınlarda tırnak bakımı hem estetik olarak gerekli hem de sağlık açısından oldukça önemlidir. Tabii ki sadece kadınlar için değil erkeklerde içinde tırnak bakımının önemi büyük. Ellerin aynısı olan aynı zamanda kişisel dokuma direkt olarak ele veren tırnak bakımında dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları var. Öncelikle bir güzellik merkezinde tırnak bakımı yaptırıyorsunuz kullandıkları ürünlerin kişiye özel ve temiz olduğundan emin olmalısınız. Aynı zamanda doğru tırnak bakımı yapmak da önemli çünkü yanlış tırnak bakımı nedeniyle tırnaklarınızda kanama oluşabilir ve bu da mikroplara açık hale getirir. Hijyen Tırnak bakımı konusunda olmazsa olmazlardandır. Eğer başkasının kullandığı bir ürün sizin tırnaklarınızda kullanılırsa Bu sizin hastalık almanıza neden olabilir. Bu birçok cilt hastalığı olabileceği gibi Kanla bulaşan çok ciddi hastalıklar da olabilir. Bu nedenle bir güzellik merkezinde tırnak bakımı yaptıracağınız zaman bakım için kullanılan aletlerin Sadece size Özel olmasına dikkat etmenizde yarar var. Yine estetik görünüm açısından bakım yapan kişinin tırnak konusunda uzman biri olduğundan emin olmanız gerekir.