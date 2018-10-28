Hemen hemen bütün kanallarda yeni sezona birçok iddialı dizi başladı. Ünlü oyuncuların rol aldığı diziler ekran maceralarını hızlı başladı ancak ömürleri o kadar uzun olmadı. Başka büyük kanallarda yayınlanan diziler olmak üzere birçok kanal yeni dizileri Bitirme kararı aldı. Özellikle Kanal D Show TV Star ve ATV ekranlarında başlayan ve final kararı alan diziler dikkat çekti.

HEPSİ FİNAL YAPIYOR

Show TV'de büyük umutlarla başlayan dizilerden biri olan Keşke Hiç Büyümeseydik final bile yapmaya gerek duymadan yayından kaldırıldı. Kanal D'de yayınlanan ve Aslında aldatma olayını da büyük tepki çeken Koca koca yalanlar dizisi de final yapan diziler kervanına katıldı. Sosyal medyada dizinin aile hayatını olumsuz etkileyeceği yönünde çok sayıda eleştiri çıkmıştı. Kanal D ekranlarında Pazartesi Akşamları ekrana gelen dizinin yayın günü salıya çekildi fakat sonunda final kararı alındı. Kanal D'nin final yapmaya hazırlanan başka bir dizisi ise başrollerinde Sanem Çelik ve Miray Daner gibi önemli isimlerin rol aldığı Bir Litre Gözyaşı. Reytingleri iyi gitmeyen dizinin yakında final yapılacağı konuşuluyor. Kanal D’nin final yapmaya hazırlanan başka bir dizisi ise Tolgahan Sayışman'ın başrollerini paylaştığı Bir Umut Yeter. Hata reyting yarışına yenik düşen dizinin finali yapmadan ekrandan kaldırılacağı konuşuluyor. Star TV'de günlük olarak yayınlanan Adını Sen Koy Dizisi de bu sezon final yapan diziler dan biri oldu fakat Acun Ilıcalı dizinin kısa süre içerisinde TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayacağını duyurdu.