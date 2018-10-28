Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinden yaptığı açıklama ile Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesinde yüksek kesimlerinde Karla Karışık Yağmur ve kar beklendiğini duyurdu. Vatandaşların kar yağacak mı sorusuna yanıt veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Anadolu Bölgesi'nde bazı kesimlerde ve İç Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar yağışının beklendiğini açıkladı. Kar yağışı ile birlikte Hava sıcaklıklarında da mevsim normallerinin altına düşüş bekleniyor. Diğer bölgelerde ise gelecek birkaç gün içinde hava sıcaklıklarında bir değişiklik beklenmiyor.

SICAK HAVALAR GELİYOR

Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bugün yine internet sitesi üzerinden bir açıklama yaparak Türkiye'nin Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceğini duyurdu. Türkiye genelinde sıcak hava dalgası ile birlikte Hava sıcaklıklarında da artış olacak. Afrika'dan gelecek sıcak hava dalgasının Gelecek hafta Türkiye üzerinde etkili olması bekleniyor. Sıcak hava dalgası ile birlikte hava sıcaklıkları Batı kesimlerde Mevsim normallerinin 6 ile 8 derece, Doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece Üzerine çıkması bekleniyor.

YAĞIŞLAR YURDU TERK EDİYOR

Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bugün yine internet sitesi üzerinden bir açıklama yaparak Türkiye'nin Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceğini duyurdu. Türkiye genelinde sıcak hava dalgası ile birlikte Hava sıcaklıklarında da artış olacak. Afrika'dan gelecek sıcak hava dalgasının Gelecek hafta Türkiye üzerinde etkili olması bekleniyor. Sıcak hava dalgası ile birlikte hava sıcaklıkları Batı kesimlerde Mevsim normallerinin 6 ile 8 derece, Doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece Üzerine çıkması bekleniyor.