Evde bebek şampuanı hazırlayarak hem Bebeğinizin sağlığını garanti altına alabilir hem de aile bütçenize katkı sağlayabilirsiniz. Çünkü piyasada bebekler için hazırlanmış bütün şampuanların içinde bile kimyasal katkı maddeleri oluyor. Her ne kadar bebekler için zararsız olduğu söylense de şampuanların içerisinde polietilen glikol, silikon, formaldehit, sodyum lauryl sülfat ve paraben bulunuyor. Bu nedenle kimyasal içeren şampuanlar yerine evde bebek şampuanınızı kendiniz yapmayı Tercih edebilirsiniz.

EVDE BEBEK ŞAMPUANI YAPIMI

Evde doğal bebek şampuanı hazırlamak istiyorsanız ihtiyacınız olan malzemeler 1 fincan kadar sıvı zeytinyağı, Bir fincan kadar su, Yarım çay kaşığı badem yağı ve bir fincan kadar doğal zeytinyağı sabununun rendesi. Malzemelerin yanı sıra hazırlayacağınız doğal bebek şampuanı koymak için temiz cam girişi şeye ihtiyacınız olacak. Temiz cam şişeyi temin ettikten sonra bütün malzemeleri yukarıda verilen ölçülere göre bu şişenin içerisinde doldurun. Şişeyi iyice çalkalayın ve daha sonra bebeğiniz için gerektiğinde kullanın. Hazırladığınız bu şampuan tamamen doğal ürünlerden oluşacağı için bebeğiniz için hiçbir zararı yoktur. Fakat yıkarken Bebeğinizin gözlerini kaçırmamaya dikkat edin çünkü gözlerini yakabilir. Ayrıca bebeğinizi alerji testi yapmak için yıkamadan önce kolunun iç tarafında bir damla kadar şampuan damlatıp deneyin. Herhangi bir alerjik Reaksiyon göstermezse güven içerisinde bu şampuanı kullanabilirsiniz hepsi tamamen doğal malzemelerdir. Bebeğinize zarar verecek kimyasal ürünler yerine bu ürünü kullanmak hem çok daha sağlıklı hem de çok daha ekonomik olacaktır.