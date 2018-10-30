Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yabancı konukların da katılımıyla İstanbul'un yeni havalimanı Dün açıldı. Görkemli bir törenle yapılan açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törenin açılış konuşmasında yeni havalimanının adının İstanbul olacağını duyurdu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında Atatürk Havalimanı'nda faaliyetlerini aynı isimle devam edeceğini söyledi.

İSTANBUL PAHA BİÇİLEMEZ BİR ŞEHİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada İstanbul'un paha biçilemez bir şehir olduğunu belirterek böylesine bir büyük bir eseri Bu büyük paha biçilemez şehire kavuş durdukları için adını İstanbul koyduklarını söyledi.

“BURALARIN MADEN OCAKLARI OLDUĞU ZAMANI BİLİRİM”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı yapmak için 2013 yılında kolları sıvadıklarını ve ihalesini gerçekleştirdiklerini belirterek birçok kişinin Bu projenin sonunun gelip gelmeyeceğini merak ettiğini bildiğini söyledi. O bölgeyi çok iyi tanıdığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan maden ocakları zamanını bildiğini ve Binali Yıldırımla birlikte helikopterle birkaç defa buraları dolaştıklarını ve Buraya Havalimanı yapmaya karar verdiklerini söyledi. Çevrenin güzelliğine de dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan insanların keyifli yolculuklar yapacağını dile getirdi.

KONTUAR KONVOYU

Havalimanının açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Havalimanı'na Can adlı uçakla gelmesi ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Daha sonra makam aracıyla İstanbul Havalimanı terminal binasına geçerek burada yetkililerden yaşanan gelişmelerle ilgili bilgiler aldı. Bir süre beraberinde bulunanlarla terminal binasında yürüyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra elektrikli aracı kendisi kullanarak bilet işlemlerinin yapıldığı THY kontuarına giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada günün anısına görevliler tarafından verilen biniş kartını aldı.