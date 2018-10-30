Dün gece gerçekleşen törenle yeni havalimanının açılışı yapıldı. Vatandaşlarda açılışla birlikte yeni havalimanı kullanmak için hangi güzergahlardan ulaşım sağlanacağını aramaya başladı. Peki, yeni Havalimanı'na nasıl gidilir? İstanbul Havalimanı'na hangi ulaşım araçları gidiyor?

YENİ HAVALİMANI NEREDE?

Türkiye'nin ve dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğini taşıyan İstanbul yeni havalimanı Avrupa Yakası'nda bulunuyor. Genişliği 70 6.5 kilometre olan Tayakadın ve Akpınar öyleri arasında yapılan İstanbul yeni havalimanı Göktürk Arnavutköy Kavşağı ile Çatalca ve Terkos Gölü'ne yakın bir alanda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada çevrede gölgenin bulunduğunu ve vatandaşların Havalimanı ulaşımı sırasında keyifli bir manzara ile karşı karşıya kalacaklarını söylemişti.

YENİ HAVALİMANINA NASIL GİDİLİR?

İstanbul yeni havalimanına ulaşım konusunda da merak var. İETT otobüsleri 18 farklı Hatta 150 otobüs ile yeni havalimanı için çalışacak. Hem şehir merkezinden Havalimanı'na hem de Havalimanı'ndan şehir merkezine otobüsle yolcu taşınacak. Hava limanına en uzak hat ise Pendik. Pendik'ten hava limanına ulaşmak için yolcuların 30 TL Ücret ödemesi gerekiyor. Yenikapı Sirkeci hattından Havalimanı'na ise ücret 18 TL olarak belirlendi. Ayrıca İstanbul yeni havalimanı ile şehir merkezi Arasında yeni metro hattının çalışması da devam ediyor. 2019 yılı sonunda Gayrettepe yeni Havalimanı metro hattı hizmete başlayacak. 27 kilometre uzunluğa sahip olacak bu yeni metro hattı içerisinde 6 istasyon bulunacak. 2020 yılın sonunda ise Halkalı yeni Havalimanı metrosunun tamamlanması bekleniyor. Yine ticari taksiler neden Havalimanı'na ulaşım sağlanabilecek. 34 nolu taksiciler Kooperatifi ile İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA arasında anlaşma yapıldı. havalimanında ilk etapta 660 taksinin çalışacağı daha sonra talebe göre bu sayının arttırılabileceği öğrenildi. Özel araçlarla yeni Havalimanı'na ulaşım için en kolay güzergah ise 3. köprü üzerinden olacak.