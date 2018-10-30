Dünyanın en çok kullanılan ve sosyal medya devi Facebook'um bünyesinde aldığı popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta akıllara durgunluk veren bir hata yapıldı. WhatsApp'ın engelleme özelliği ile alakalı olan bu hataya kullanıcılardan tepki geldi.

İstemediğiniz kişilerin size mesaj göndermesini engellemek için kullandığınız WhatsApp'ın engelleme özelliği aslında hiçbir işe yaramıyor. Çünkü bir hata nedeniyle bu kişi rahatça size yeniden mesaj yazabiliyor. Kullanıcılar WhatsApp'ta birine engellemeleri durumunda bu kişinin kendilerine hiçbir şekilde ulaşamayacağını düşünüyordu. Fakat işin aslının öyle olmadığı ve engellenen kişinin size WhatsApp üzerinden ulaşmasının başka Yolları olduğu ortaya çıktı.

GRUP AÇIP ULAŞILABİLİR

Mesela engellediğiniz kişiyle aynı gruba üye iseniz bu kişi size buradan mesaj atarak ulaşabiliyor. Bunu önlemenin tek yolu ise gruptan ayrılmak. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp yeni bir sürüm yayınlamış ve bu sürümün ardından da engellediğiniz kişiler size mesaj gönderir hale gelmişti. WhatsApp'ın tepki çeken bu hatasının ardından yeni bir hatanın daha gündeme gelmesi herkesi şaşkına çevirdi.

BİLİNMEYEN BAŞKA ÖZELLİKLERİ DE VAR

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olsa da WhatsApp'ın bilinmeyen birçok özelliği var. Mesela çok sayıda emojisi bulunan WhatsApp'ın emojileri arasında dolaşmak yerine kelime ile istediğiniz emojiyi bulabilirsiniz. WhatsApp'ın kullanıcılara büyük kolaylık sağlayan diğer bir özelliği ise mavi tık özelliği. Artık gönderdiğiniz mesajların dakika olarak hangi dakikada mavi tık olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra WhatsApp üzerinden gelen Grup sohbetlerini sessize almak yada bireysel sohbetleri sessize almak mümkün.