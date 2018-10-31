Eski manken ve sunucu Esra Eron'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaların ardından Hakan Ural'ın ünlü mankene Psikolojik şiddet uyguladığı öne sürülmüştü. Programdan ayrılmasının ardından sevgilisi ile birlikte tatile çıkan Esra Eron, bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemediğini söylemişti. Bu defa gözler Hakan Ural Cephesine çevrildi. Uzun süreden beri TV8 ekranlarında olan eski oyuncu Hakan Ural konu hakkında Zehir zemberek açıklamalar yaptı.

“İFTİRA ATIYOR”

TV8 de yayınlanan gel konuşalım isimli programının yorumcularından biri olan Esra Eron, programdaki partnerlerinden Hakan Ural'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek programdan ayrıldı. Hakan Ural kısa süre içerisinde Esra Eron’a yanıt verdi ve Kendisine yöneltilen suçlamaların iftira olduğunu söyledi. Gel konuşalım isimli programını canlı yayınında açıklama yapan Hakan Ural, Herkesin hata yapabileceğini Fakat bunun ayrı bir durum olduğunu bunun iftira olduğunu söyledi.

“UĞRAŞMAK İSTESEM CANLI YAYINDA UĞRAŞIRDIM”

Sevgilisiyle birlikte Milano'da tatilde olan Esra Eron ise Hakan Ural’ın hakkındaki suçlamaları için iftira demesinin ardından bir açıklama daha yaparak, Hakan Ural’a dava açmayacağını söyledi. İzleyicilere karşı neden ayrıldığını açıklamak durumunda olduğunu söyleyen Esra Eron, Yayında Hakan Ural'ın kendisine karşı verdiği yanıtlara izlemediğini söyledi. Her şey Allah'ın takdiri ne bıraktığını söyleyen Esra Eron, Allah'ın her şeyi bildiğini dile getirdi. Esra Eron’un bu açıklamasının ardından Hakan Ural cephesinden bir açıklama daha gelip gelmeyeceği merak ediliyor.