Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimliğine O Ses Çocuklar yarışmacısı Nazar Nur Kaya'nın ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Küçük nazarın ölümüne ilişkin sosyal medyada ve basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtildiği açıklamada hastaya bütün müdahalelerin uzman ve Yetkin hekimler tarafından yapıldığı belirtildi. Hastane açıklamasında Nazar Nur Kaya'nın ölüm nedeni de belirtilerek hastaya bütün müdahalelerin yapıldığı ve bütün tıbbi olanakların sağlandığı açıklandı.

NAZAR NUR KAYA NEDEN ÖLDÜ?

O Ses Çocuklar yarışmacısı Nazar Nur Kaya'nın ölümüne ilişkin basında yer alan Haberlere yönelik İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimliği ince yapılan açıklama basınla paylaşıldı. Hastane tarafından yapılan açıklamada Nazar Nur Kaya'nın Sistemik lupus eritematozus (SLE) hastalığı sonucu hayatını kaybettiği belirtilerek medyada yer alan doktor ya da hemşire hatası şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Hastanede yapılan açıklamanın devamında SLE hastalığının alevlenme ve remisyon döngüleriyle seyreden birçok sistemi tutabilen otoimmün ve kronik bir romatizmal hastalık olduğu belirtilerek, Hayatını kaybeden Nazar Nur Kaya'nın yaklaşık bir ay süren hastalık dönemi süreci sonunda hastaneye başvurdu açıklandı. hastanın ilk başvurusunda genel durumunun kötü olduğunun belirtildiği açıklamada, Hastalığa bağlı olarak beyin böbrek akciğer ve damar tutumunu içeren çoklu organ tutulumunun atandığı belirtildi. Ayrıca hastaya Modern tıbbın gerektirdiği bütün müdahalelerin yapıldığı belirtildi. Hastanenin açıklamasında Nazar Nur Kaya'nın ölümünde kesinlikle bir doktor yada hemşire ihmali olmadığına vurgu yapıldı.

