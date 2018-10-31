Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir son dakika açıklaması yaparak öğretmenlerin hizmetçi eğitimlerinin 4 yıl içerisinde tamamen değişeceğini belirterek yüksek lisans zorunluluğu getirileceğini açıkladı.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği Merkez binasında düzenlenen TOBB Türkiye Eğitim Meclisi toplantısına katılan milli eğitim bakanı Ziya Selçuk burada öğretmenlerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Burada yaptığı açıklamada 4 yıl içerisinde öğretmenlere verilen hizmetçi eğitimlerin tamamen değişeceğini belirten bakan Selçuk, öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğunun geleceğini duyurdu. Bakan Ziya Selçuk açıklamasının devamında, Yabancı dil eğitiminde tek tip müfredat uygulamanın yerine ihtiyaçları gözeten bir bakış açısının daha faydalı olacağını belirterek 2023 eğitim vizyonunda öngörülen çalışmaların önce pilot uygulamalarının yapılacağını daha sonra da çalışmaların uygulamaya alınacağını belirtti.

YÜKSEK LİSANS YAPANA ÜCRET ARTIŞI GELECEK

Bakan Ziya Selçuk önceki gün konu ile ilgili yaptığı açıklamada öğretmen eğitiminde değişiklik yapılacağını ve Birkaç günlük eğitimlerin yeterli olmadığını söylemişti. Ayrıca bakan Selçuk daha önceki açıklamasında öğretmenlerin asgari İki dönem olmak üzere Tezsiz yüksek lisans düzeyinde eğitim almasını gerektiğini belirterek Sadece bu kadar da olmadığını sertifikalarla okulların gelişim planları ve modellerinin desteklenmesi ile içerik katkılarıyla eğitim fakültelerinde öğretmenlerin çevrimiçi ya da çevrimdışı olmak üzere eğitim almaları gerektiğini söylemişti. Bakan Ziya Selçuk açıklamasında Yaz aylarında yoğunlaştırılmış çalışmalarla ve yıl boyunca üniversitelerin öğrenci yurtlarında öğretmenleri misafir ederek bir iki haftalık çalışmalarla karma bir model eğitim planı olduğunu dile getirdi. Öğretmenlere verilecek eğitim sayesinde yaklaşım farklılıkları müfredat değişikliği ve her ne olacaksa öğretmen tarafından eğitim sürecinde görülmesi ve yaşanmasını aynı zamanda sınanmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.