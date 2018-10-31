Düzce Belediyesi ekipleri şehir merkezi ile Aydınpınar Köyü birbirine bağlayan Aydınpınar Caddesi üzerinde yol genişletme çalışması yapmaya başladı. Belediye ekipleri çalışma kapsamında Darıcı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan fakat çay Mahallesi'ne ait olduğu öğrenilen mezarlıktaki mezarları kaldırdı. Yoldan geçen bazı vatandaşlar durumu fark edince mezarlıkta yakınlarının mezarı uzmanları haber verdi. Vatandaşlar haberi alıp geldikten sonra yapıların mezarların açıldığını ve kemiklerinin ceset torbalarına konu olduğunu görünce şaşkına döndü. Kendilerine haber vermeden yakınlarının mezarlarını taşınmasına tepki gösteren vatandaşlarla yapılan görüşmelerden sonra ceset torbalarına konulan kemikler aynı mezarlıkta bulunan başka alanda yeniden toprağa verildi. Mezarlıkta şu ana kadar 6 Mezarın taşındığı ve yaklaşık 30 mezarında yol yapım çalışmaları nedeniyle taşınacağı öğrenildi.

HABER VERİLMEMESİNE SİNİRLENDİLER

Mezarlığa gelen vatandaşlar belediyenin yol çalışmalarına karşı olmadıklarını belirterek mezarların taşınırken kendilerine haber verilmemesine kızdıklarını söyledi. Poşetler içerisinde yakınlarının kemiklerini gördüklerini belirten vatandaşlar belediye ekiplerinin kendisine haber vermediğine bu mezarlıkta birçok kişinin yakını olduğunu söyledi. Mezarların başka bir yere taşınması konusunda şikayetleri olmadığını söyleyen vatandaşlar sadece kendilerine haber verilmesini böyle kemikleri poşet içinde görünce şaşkına döndüklerini anlattı. Devletin bu yolları kendileri için yaptığını söyleyen vatandaşlar Bir hafta önce haber verilseydi kendilerinin de önlem alacağını belirtti.

30 MEZAR DAHA TAŞINACAK

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Numan Şirin, Bazı mezarlar kaldırılırken çökme meydana geldiği için bu durumla karşı karşıya kaldıklarını belirterek mezarlara hiçbir şekilde zarar verilmeden başka yere defnedildiğini dile getirdi.