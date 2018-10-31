O Ses Çocuklar yarışması ile tanınan Nazar Nur Kaya’nın Ümraniye'de tedavi gördüğü hastanede hemşirenin yaptığı yanlış iğne yüzünden hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Bugün Nazar Nur Kaya için Kasımpaşa da bulunan büyük camide ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Küçük kızın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra törene Acun Ilıcalı, Murat Boz, Esat Yontuç ve Hadise Açıkgöz de katıldı. Cami bahçesinde Nazar Nur Kaya'nın bazı aile bireyleri taziyeleri kabul etti.

ACUN ILICALI ANNEYİ TESELLİ ETTİ

O Ses Çocuklar yarışmasında tanınan 16 yaşındaki Nazar Nur Kaya'nın annesi cenaze töreni sırasında fenalık geçirdi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı fenalık geçiren anneyi bir süre teselli etti. Şarkıcı Hadise ise cenaze töreninin ardından yaptığı açıklamada hastane ihmali yüzünden ölümün bu ülkeye yakışmadığını belirterek nazarın ailesine Allah'tan sabır ve güç diledi. Çok üzgün olduğunu söyle yani Hadise söyleyecek bir şey bulamadığını dile getirdi.

AİLE DOKTOR HATASI OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR

Cenaze töreninin ardından açıklama yapan Nazar Nur Kaya'nın ablası Hatice Kaya da ölümün Allah'ın takdiri olduğunu Fakat bunun Doktor hatası olduğunu belirterek bu hatanın ortaya çıkması ve adaletin yerini bulması gerektiğini söyledi. Savcılığa ifade verdiklerini söyleyen Hatice Kaya, Bundan sonra gerçeklerin avukatları ve savcılık sayesinde ortaya çıkacağını belirtti. Nazar Nur Kaya'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Cebeci mezarlığında toprağa verildi.