Siz de internet üzerinde sık sık Sağlıklı diyet listeleri gibi aramalar yapıyorsanız şu anda doğru yerdesiniz. Hem zayıflama hem de harika güzelleşme diyetleri ile bugün sizlere mükemmel yaşamın sırrını vereceğiz. Burada asıl amaç bir yandan zayıflamak bir yandan da cildinizin sarkmasını ve cansız görünmesini önlemek. Tabii ki diyet listesi bayan takipçilerimiz için oldukça uygun. Fakat böyle diyet listeleri kadınların olduğu kadar erkeklerin de ilgisini çekiyor Ve onlar da bu yöntemleri uygulamak istiyor. Eğer siz de gerçekten canlı görünen Ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak istiyorsanız bu özel Diyet listesini uygulayabilir kısa süre içerisinde pürüzsüz bir cilde kavuşabilirsiniz.

Uygulayacağınız Bu 1 haftalık kolay diyet listesi sayesinde kısa süre içerisinde amacınıza ulaşacağınıza emin olun. Fakat herhangi bir sağlık sorununuz ya da Kronik bir rahatsızlığınız varsa doktora başvurmadan bu listeyi uygulamayın. Başta da belirttiğimiz gibi Bu diyet listesi erkek takipçilerimiz için de uygundur ve yapabilirler.

DİYET LİSTESİ KOLAY UYGULAMA

Internet üzerinde gördüğünüz bir ayda 8 kilo verdiren diyet listesi gibi başlıklı yazılara çok itibar etmeyin. Aslında diyet listesi yerine sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmek hem cildinizin daha parlak görünmesine hem de daha sağlıklı görünmenize yardımcı olacaktır. Diyet listesi kolay uygulama sayesinde kendinizi daha formda ve zinde hissedeceksiniz. Korkmayın size askeri diyet gibi sizi Zorlayacak ve daha sonra bünyenizde sorun yaratacak diyet tarifleri vermiyoruz. Yapacağınız tek şey Bu diyet boyunca uyandığınızda yarım limon, 1 adet yeşil elma, 1/3 Demet maydonoz ve yaprak Nane ile hazırlayacağınız ışıldatıcı suyu içmek. Sabah uyandığınızda 2 su bardağı bu suyu içmeniz gerekiyor. Suyu hazırlamak için önceden kaynattığını suyun içerisinde Yukarıda saydığımız malzemeleri bir gece kadar beklemeniz gerekir. Bunun yanı sıra uygulayacağınız Dukan diyeti Size yardımcı olacaktır. Fakat başta da belirttiğimiz gibi bu diyeti uygulamadan önce mutlaka bir doktora başvurmanızda yarar var.