Hızlı kilo vermenin yolları Kadınlar Kulübü gibi platformlarda çok sık tartışılan konuların başında geliyor. Yaşam koşulları değiştikçe sağlıklı besin bulabilme kargaşası giderek artıyor ve her kafadan da yeni diyet önerileri çıkıyor. Fakat Duyduğunuz her türlü diyet önerisine kulak vermek yerine sağlıklı bir beslenme düzeni belirlemenizde yarar var. Kilo vermenin yolları bayan takipçiler tarafından çok sık aranırken beslenme koçu uzman diyetisyen Selahattin Dönmez'in önerileri gündeme geldi.

Siz de internet üzerinde evde kilo verme yolları gibi aramaları çok yapıyorsanız Bu yazımıza kulak verin. Öncelikle kilo vermenin yollarını bulmak istiyorsanız bir Diyetisyene başvurmanızda yarar var. Çünkü başkalarının uyguladığı diyetleri denemek size kilo verdirmek yerine sağlığınızdan almanıza neden olabilir. İnternette gördüğünüz 2 haftada en hızlı kilo verme gibi diyetleri aklınızdan tamamen çıkarın. Çünkü bu tür diyetler şok diyet olarak geçiyor ve sizin sağlığınıza zarar verebiliyor.

SAĞLIĞINIZI BOZMAYIN

Hızlı kilo vermek için yapılması gerekenler başlıklı yazılarda karşınıza Birçok öneri çıkacaktır. Fakat başta da belirttiğimiz gibi bu tür diyetleri denemeden önce bir uzman görüşü almanızda yarar var. Çünkü bu tür şok diyetler sizin ani tansiyon sorunları kan şekerinde düşme gibi sorunlar yaşamanıza neden olabilir Ve bu da sağlığınızı çok ciddi anlamda olumsuz etkiler. Uzman diyetisyenler hızlı kilo verme diyetleri yerine sağlıklı beslenme alışkanlıklarını yaşam tarzı haline getirmenizi öneriyor. Evde kilo vermenin yolları kadın takipçilerimiz tarafından çok merak edilse de biz burada sizlere bu şekilde tavsiye vermeyi etik görmüyoruz. Aynı şekilde kilo vermenin yolları erkek takipçiler tarafından da çok sık aranıyor Fakat bu tür yöntemleri Uzman diyetisyenlerin sizin boy kilo endeksine göre ve yaşam biçiminize göre belirlemesi gerekiyor. Bu nedenle hızlı kilo verdiren diyetler uygulamadan önce kesinlikle bir uzman diyetisyen yardımı almayı ihmal etmeyin.