Profesör Doktor Canan Karatay Geçtiğimiz günlerde veganlar hakkında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmişti. Veganlar için 'tahıl beyinliler' benzetmesi yapan Canan Karatay’dan tepki çekecek bir açıklama daha geldi.

Buket Aydın'ın Sinan Türkçe hazırladığı programa konuk olan Profesör Doktor Canan Karatay bu defa yine çekecek yeni sözler e imza attı. Daha önce veganlar hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle tepkilerin odağı olan Canan Karatay bu defa da veganları koyunlara benzetti.

VEJETERYAN VE VEGAN ARASINDA FARK VAR

Vejeteryanlarla veganların karıştırılmaması gerektiğine dikkat çeken Canan Karatay kendisine eleştirenlerin büyük çoğunluğunun vejeteryan olduğunu söyledi. Yaptığı açıklamaların cımbızla çekildiğini söyleyen Canan Karatay vejeteryanlara karşı olmadığını veganların sağlıksız olduğunu bir hekim olarak söylediğini dile getirdi. İnsan vücudunun yüzde altmış su, yüzde yirmi protein ve yüzde 19'unun yağdan oluştuğunu belirten Canan Karatay insan vücudunun sadece yüzde birinin karbonhidrattan oluştuğunu dile getirdi. Veganların her türlü hayvansal ürünü reddettiğini söyleyen Canan Karatay Bu durumun insan bedenine gerçekten aykırı bir durum olduğunu dile getirdi.

KOYUNA BENZETTİ

Veganlar için neden protein ne dediğini de açıklayan Canan Karatay milattan önce 5 yüzyılda hipokratın sözlerini hatırlatarak "Ne yerseniz O'sunuz." Ifadelerini kullandı. Veganların koyunları sevdiğini fakat ondan gelen sütü dokunmadığını söyleyen Canan Karatay koyununda tahıl değil ne olduğunu belirterek veganlara en sevdikleri hayvanlara benzettiğini söyledi. Canan Karatay'ın bu açıklamaları kısa süre içerisinde sosyal medyada Gündem oldu.