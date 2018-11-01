Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanvekili Numan Kurtulmuş Katıldığı televizyon programında emeklilikte yaşa takılanlar konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Numan Kurtulmuş burada yaptığı açıklamada AK Parti için EYT konusunun tamamen kapandığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş katıldığı bir televizyon programında emeklilikte yaşa takılanlar konusunda önemli açıklamalar yaptı. Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada son dönemlerin en çok konuşulan Gündem maddelerinden biri olan emeklilikte yaşa takılanlar konusunun tamamen kapandığını söyledi. Televizyon kanalında konulara açıklık getiren Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanvekili Numan Kurtulmuş son dönemlerin en çok konuşulan konularından biri olan emeklilikte yaşa takılanlar konusunu Tamamen kapandı.

KONUNUN KAPANDIĞINI SÖYLEDİ

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş emeklilikte yaşa takılanlar konusunda yapılacak iş ve işlemler kalmadığını belirterek konunun tamamen kapandığını söyledi. Ayrıca Numan Kurtulmuş açıklamasının devamında bugünkü Türkiye şartlarında emeklilikte yaşa takılanlar konusunda yapılacak uygulamanın kaldırılabilecek bir yük olmadığını dile getirdi.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Son dönemlerde gündemden düşmeyen emeklilikte yaşa takılanlar konusu hakkında Meclis'e çeşitli yasa tasarıları sunulmuştu. Hazırlanan tasarılarda emeklilik yaşının 38’e çekilmesi gündemdeydi. Daha önce bu konuda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da emeklilik yaşının 38’e düşürülmesinin Türkiye'nin şu ekonomik şartlarda kaldırabileceği bir yok olmadığını ifade etmişti.