Sıla Gençoğlu bugün avukatıyla birlikte İstanbul Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na giderek sevgilisi Ahmet Kural'ın kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Savcıya ifade veren Sıla Gençoğlu adliye çıkışında basın mensuplarının karşısına geçti. Burada çok kısa bir açıklama yapan ünlü Şarkıcı Sıla oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'ın kendisine hem fiziksel hem de Psikolojik şiddet uyguladığına şu anda hukuki sürecin başladığını ve bu nedenle çok fazla konuşmak istemediğini söyledi.

BAŞINA KÜL TABLASI İLE VURDU

Magazin basınına ve sosyal medyaya bomba gibi düşen bu olayın ardından yeni haberler de gelmeye başladı. Haber Global de yer alan bir iddiaya göre Ahmet Kural alkollü olduğu sırada 29 Ekim 2018 tarihinde kendi evinde Sıla Gençoğlu’nun önce başını duvara vurdu ardından da başına kül tablası ile vurdu. 45 dakika süren bu şiddet boyunca Sıla Gençoğlu kaçmak istedi Fakat birçok hakarete maruz kaldı. Sıla Gençoğlu’nun avukatı da adliye çıkışında yaptığı açıklamada müvekkilinin hem psikolojik hem de fiziksel şiddete maruz kaldığını söyledi.

3 AY KORUMA KARARI ALINDI

Sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi olan Sıla Gençoğlu aynı zamanda Ahmet Kural'ın kendisine evine ve işyerine yaklaşmaması konusunda mahkemeden 3 aylık koruma kararı aldırdı.

SILA’DAN İLK AÇIKLAMA

Akşam saatlerinde yaşanan olayla ilgili Instagram hesabından açıklama yapan Sıla Gençoğlu kadın olarak başından geçenleri hazmedemediğini ve kadına şiddet konusunda susmamak gerektiğini belirterek takipçileri ile yaşadıklarını paylaştı.