Ümraniye'de Metro inşaatının sahasının da bulunduğu cadde üzerinde meydana gelen göçük sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Göçüğün çevrede bulunan bir siteye ait olan ve içinde 2 kişinin bulunduğu güvenlik kulübesinin altında meydana gelmesi sonucu arama kurtarma çalışması başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada göçüğün zemin altında oluşan boşluktan kaynaklandığının düşünüldüğü belirtildi. Yapılan arama sonucunda 2 kişinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı.

İstanbul Ümraniye Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi'nde yol büyük bir gürültüyle çöktü. Dudullu Bostancı metro hattı Şantiyesinin yanındaki yolda gerçekleşen Çökük sonrası 7-8 metre derinliğinde ve 10 metre çapında bir çukur oluştu. Göçük meydana gelen yolda yanında bulunan siteye ait Güvenlik kulübesi ile şantiyeye ait konteynırlar göçük altında kaldı. Çevrede bulunanların güvenlik kulübesinde iki kişinin olduğunu söylemesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Göçük alanı havadan drone ile görüntülenirken itfaiye polis ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri uzun süre çalıştı. Çevrede bulunan binalarda önlem amaçlı tahliye edilirken olay yerine çok sayıda Sağlık ekibi gönderildi.

ACI HABER GELDİ

Arama kurtarma çalışmaları sonucunda göçük altında kalan güvenlik görevlilerinin cansız bedenleri çıkarıldı. Bölgede göçük nedeniyle büyük panik yaşanırken aynı zamanda doğalgaz kesintisi olduğu da öğrenildi.