Magazin gündemine bomba gibi düşen Sıla Gençoğlu Ahmet Kural kavgasının detayları ortaya çıkmaya başladı. Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu Geçtiğimiz günlerde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gitmiş ve sevgilisi Ahmet Kural'dan kendisini darp ettiği iddiasıyla şikâyetçi olmuştu. Adliye çıkışında kameraların karşısına geçen Sıla Gençoğlu Ahmet Kural tarafından şiddet gördüğünü söylemiş ve Şikayetini Bu nedenle yaptığını anlatmıştı. İddiaya göre Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu arasında çıkan kavgaya şarkıcı Ziynet Sali Sıla’ya attığı mesaj neden oldu. Ahmet Kural verdiği ifadede kavganın nedeni olarak Sıla'nın Ziynet Sali’yle ve samimi olmasından kaynaklanan nedenleri gösterdi.

ZİYNET SALİ’NİN MESAJI ŞİDDETİN NEDENİ OLDU

Kanal D'de Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlının sunduğu 2 Sayfa programında gündeme gelen iddiaya göre, Ahmet Kural sevgilisi Sıla Gençoğlu’nun Ziynet Sali ile görüşmesini istemedi. O gece geç saatlerde Ziynet Sali, Sıla’ya mesaj atınca aralarında tartışma başlayan iki sevgili birbirine şiddet gösterdi.

AHMET KURAL BUGÜN İFADE VERECEKTİ

Ünlü oyuncu Ahmet Kural sevgilisi Sıla Gençoğlu’nun şikayeti doğrultusunda bugün Çağlayan Adliyesine gidip ifade verecekti. Henüz Ahmet Kural'ın ifadesi ile ilgili detaylar gündeme gelmedi. Ahmet Kural Kanal D habere bir açıklama yapmış ve Sıla'ya şiddet uygulamadığını sadece karşılıklı olarak itişme olduğunu ve bu sırada kolunu sıktığını anlatmıştı.