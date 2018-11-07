﻿ B Vitamini Nedir?

B Vitamini Nedir?

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B Vitamini Nedir?
B Vitamini Nedir?
  • Yazar: melek eren
  • E Posta: m.eren@ashaber.com
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Tarih: 2018-11-07 Saat: 02:07:03
Güncelleme : 2018-11-07 02:07:03

Öncelikle B vitamini nedir? sorusuna cevap vermek istiyoruz.
Vitamin özelliğinde çalışmakta olup, suda eriyebilen bazı koenzim yapılar B vitamini olarak adlandırılmaktadır.

B vitamini özellikleri nelerdir?

Bu grupta biotinler, folik asitler, nikotinik asitler veya pantotenik asitler gibi vitaminler de yer almakta olup, bunların geneli B vitamini olarak anılmaktadır.Toplamda 12'ye kadar devam eden B vitaminlerinin her birisi çeşitli hastalıkları tedavi ederken, eksiklikleri ise çeşitli rahatsızlıkları ortaya çıkarmaktadır.

B vitamini niçin gereklidir?

Beslenme açısından iştahın yerinde olması, sindirimin görevini tam olarak yapabilmesi ve sinirlerin yıpranmaması için B vitamini gereklidir. Vücut içerisinde birçok fonksiyonu gerçekleştiren B vitamini, kaslardan sinir sistemine kadar birçok konuda gelişimi etkilemektedir. Fazla B vitamini alsanız dahi fayda sağlamazken, B vitaminin eksik olması sistemlerinizde aksaklıklar yaşanmasına neden olur. Bu nedenle B vitamini eksikliği yaşadığınız takdirde uzman bir doktora başvurmanız gerekmektedir.

B vitamini ile ilgili diğer detaylar nelerdir?

Bir sonraki yazılarımızda belirteceğimiz belirtileri yaşıyorsanız mutlaka B vitamini eksikliği şüphesiyle bir uzmana görünmelisiniz. B vitamini eksikliğini hafif almakla büyük hata etmiş olursunuz. Büyümenizin sağlıklı olması, gelişmenizde problem çıkmaması gibi hayati beden fonksiyonlarının devamı için oldukça önemli bir faktördür B vitamini. Bundan da anlaşılacağı gibi, enerjiniz yüksek ve dikkatiniz dağılmayacak bir şekilde hayatınızı sürdürmeniz için alacağınız besinlerin içerisinde mutlaka B vitamini ağırlığı olmalıdır.

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