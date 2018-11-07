Cildi sıkılaştırıcı özelliği olan Ananas ile cilt maskesi, Evde yapılan güzellik maskeleri arasında, en etkili maskelerden biridir. Ananas, A, B, ve C, grubu vitaminleri, kalsiyum, demir gibi maddeleri içeren, ve ciltteki kollojen miktarını arttıran zengin içerikli bir meyvedir. Besin değeri açısından öneminin dışında, cilt içinde çok faydalıdır. Cildi sıkılaştırmasının yanı sıra canlı bir görünümde vermektedir. Tüm cilt tipleri için kullanılabilen maske, dışarıdan alınan kozmetik ürünlerine kıyasla, hem ekonomik hem de daha sağlıklı sonuçlar vermektedir.

Ananas İle Cilt Maskesi Malzemeleri

100 gram ananas

2 tatlı kaşığı bal

1 adet aspirin

Maskenin Hazırlanışı Ve Uygulama Şekli

Kullanılan tüm malzemeler, her zaman kolay şekilde bulunabilmektedir. İhtiyacımız olan cam veya plastik bir kasedir. Kasenin içine ananası alarak, özellikle tahta bir kaşık yardımıyla ezelim. Metal kullanmamamız maske için daha yararlı olacaktır. Aspirini bir havan yardımıyla toz haline getirdikten sonra, ananasın içine ekleyelim ve ardından balı da ilave edip, karıştıralım. Uygulama öncesinde cildimizin temiz olmasına özen gösterelim. Yüzümüzü sıcak suyun buharında 5 dakika bekleterek gözenekleri açarsak, daha olumlu sonuç alabiliriz. Hazırlamış olduğumuz maske karışımını, yüzümüze ince bir tabaka halinde, hassas göz çevresine sürmeden uygulayalım. Yarım saat beklettikten sonra, ılık su ile yıkayalım. Maskeyi düzenli olarak ilk ay, haftada iki kere daha sonra haftada bir kere uygulayalım. İlk aydan itibaren, etkileri gözle görülür bir biçimdedir. Evde yapılan güzellik maskeleri arasında, sıkılaştırıcı özelliği bulunan, ananas ile cilt maskesi, en etkili maskelerden biridir.