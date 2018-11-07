İnanılmaz derecede kaliteli kurguya sahip bu romanı sadece çocuklar okunsun demek biraz yanlış olur, her yaştan insan bu romanı okuyarak kendine bir şeyler katabilir. Gayet akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılmış bu roman herkes tarafından rahatlıkla anlaşılabilir. Eline alan sürükleyici olmasından dolayı hızla okur. İpek Ongun eserleri her zaman popüler ve çok satan listesinde başları çekmiştir. Afacanlar Çetesi kitabını okuyan pişman olmaz ve herkesin okumasını önerebileceğim bir kitaptır. Mükemmel bir kurgusu vardır ve insanı anında içine çeker. Afacanlar Çetesi, ortaokul öğrencilerinden oluşan bir grup arkadaşın birlik içerisinde anlaşmalarını ve dostluklarını anlatan bir kitaptır.

Gökkuşağı Savaşçıları

Ortaokul öğrencileri olan Asena, berk, tolga, Argun, defne, Zeynep, Sinan ve eğlenceleri ahbap, gökkuşağı savaşçıları olarak birbirlerine bağlıdır. Bu çetedeki afacanlar okullarının 100. Yılı için bir fikir üreteceklerdir ve Asena’nın evinde toplanırlar. Konuşmaları sonucunda Defne kütüphane kurulmasını uygun bulur. Rehberlik öğretmeni olan onur öğretmen bu fikri olumlu karşılar ve müdüre bildirmek için hazırlıklara başlar. Toplantı gününde Onur öğretmen bu fikri sunar ve bütün öğretmenler bu fikri onaylar, müdür yardımcısına sunulduğunda ise karşı gelmiştir. Gökkuşağı savaşçıları okulun arkasından bulunan eski binayı uygun görmüşlerdi. Müdür yardımcısının karşı gelme gerekçesi ise kütüphane yapılacak olan binanın eski olup güvenliği olmadığıydı. Onur öğretmen ve gökkuşağı savaşçıları okulun arka bahçesindeki bu evi ziyaret ederler ve okul bahçıvanı hasan efendi tarafından karşılanırlar. Bu beklenmedik misafirlerden hiç hoşlanmadığı çok bellidir. Müdür yardımcısının bu teklifi kabul etmememsi üzerine grup ve özellikler fikri sunan Defne çok üzülmüştür. Daha sonra bu olayı içlerine sindiremeyen gökkuşağı savaşçıları evi izlemeye alır. İlk olarak Zeynep izlemeye başlar ve Hasan efendinin gizli konuşmalarını duyar ve gruba bildirir. Birkaç gün sonra ise Asena ve Berk evin içine girerler ve her şey oldukça sıradandır. Birde Berk şömineye girer ve gizli halkayı çeker gizli bir geçit açılır. Olaylar bununla birlikte devam eder gider. Hasan efendi ve müdür yardımcısı kaçakçıdır ve bunu gökkuşağı çetesi azimle inceleyerek bulmuştur.