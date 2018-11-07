TBMM plan ve Bütçe Komisyonu'nda Yükseköğretim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme seçme ve yerleştirme merkezi Başkanlığı ile üniversitelerin 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

Meclis Plan ve bütçe Komisyonu AK Parti Isparta milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in başkanlığında bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, toplantıda yaptığı konuşmada 2019 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Selçuk bütçe sunumunda okullar arasındaki eşitsizliğin giderileceğini dile getirdi. Aynı zamanda yabancı dil konusunda dijital ortam oluşturulacağını söyleyen bakan Selçuk, Okullarda uygulanan müfredatların çocukların ilgi yetenek ve mizaçları doğrultusunda modüler esnek ve uygulamalı olarak iyileştirileceğini dile getirdi.

ÖZEL EĞİTİME TEŞVİK UYGULAMASI KADEMELİ OLARAK KALDIRILACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk burada yaptığı açıklamada ilerleyen yıllarda özel eğitime teşvik uygulamasının kademeli olarak önce azaltılacağını daha sonra da kaldırılacağını dile getirdi. Bakan Selçuk açıklamasının devamında eğitim ve öğretim kademesine göre yıllık 3 bin 290 TL ile 4 bin 610 TL arasında farklılık gösteren eğitim ve öğretim desteği ödeneceğini dile getirdi.

TENEFFÜS SÜRELERİ UZATILACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk toplantıda çocukları çok mutlu edecek bir Haberde verdi. Bakan Selçuk yaptığı sunumda 2019 yılında İlkokullarda teneffüs sürelerinin uzatılacağını söyledi. Bakan Selçuk sunumunun devamında şartları elverişsiz olan evlerdeki çocukların erken çocukluk eğitiminde araç ve gereç ihtiyaçlarının da bakanlık tarafından karşılanacağını belirterek toplum Temelli erken çocukluk hizmetlerinin yayılımı bağlamında yeni atölyeler merkezler ve Gezici otobüs sınıfların devreye sokulacağını söyledi.