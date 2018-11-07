Yaptığınız diyetin içerisinde bazı besinleri eklerseniz hem uzun süre Tok kalabilir hem de kilo almazsınız. Yeşil ya da kırmızı büyük bir elma yaklaşık olarak 220 gram ağırlığındadır ve içerisinde 5 gram lif bulunur. Elmanın sadece 116 kalori olması ve ara öğünlerinizde rahatlıkla tüketmeniz durumunda hem kilo almak hem de uzun süre Tok kalırsınız.

HAVUÇ

Büyük bir Havuzun içerisinde yaklaşık olarak 2 gram lif bulunur. Aynı zamanda bol miktarda B ve C vitamini içeren havuç sindirim sistemi için oldukça faydalıdır.

YULAF

Son yıllarda diyet listelerinin vazgeçilmezi haline gelen yulaf ezmesinin içerisinde 16 gram ve 26 gram protein ve yüksek oranda Demir magnezyum kalsiyum bulunmaktadır. Zengin bir protein kaynağı olan yılan uzun süre tokluk hissi yaşamamızı sağlar ve içerdiği lif sayesinde de sindirim sorunları ortadan kalkar.

AVOKADO

Avokadonun 100 gramının içerisinde 7 gramlık 2 gram protein bulunur. Bol miktarda B ve C vitamini içeren avokado aynı zamanda kalsiyum Demir magnezyum ve potasyum bakımından da zengindir. Çiğ ya da Pişmiş olarak Sabah öğle ve akşam yemeklerinde kolaylıkla kullanabileceğiniz avokado sadece 160 kaloridir.

BROKOLİ

Son yıllarda hayatımıza giren ve sıklıkla görmeye alıştığımız brokolinin 100 gramında da 2.8 gram protein 2.6 gram lif ve yüksek oranda C vitamini bulunmaktadır. Aynı zamanda düşük kalorili bir sebze olan brokoli içerdiği protein sayesinde diyet yapanlar için çok uygundur.

BRÜKSEL LAHANASI

Brüksel lahanasının Sadece 300 gram Bunun içerisinde 3,4 gram protein 3,8 gram bip ve yüksek oranda b a ve c vitamini bulunmaktadır. Bruksel lahanasinin kalorisi 43'tür ve yemeklerinizin yanında sadece yoğurtla Bilecik etmeniz mümkündür.