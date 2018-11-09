Hatice Cengiz Twitter hesabından Cemal kaşıkçının Fotoğrafına da yer vererek bir paylaşım yaptı. Cengiz açıklamasında Cemal Kaşıkçı öldürüldükten sonra eritilerek yok edildiğine dair Haberlere büyük bir şok ve üzüntü ile yaklaştığını belirterek duygularını ifade edecek kelime bulamadığını söyledi. Cemal kaşıkçının kendilerine vasiyetinin Medine'ye defnedilmek olduğunu belirten Hatice Cengiz, Bunu yapanların insan olamayacağını söyledi. Hatice Cengiz yine aynı fotoğrafla birlikte Arapça ve İngilizce paylaşımlarda yaptı.

OLAY

Suudi Arabistan okulda New York Times gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na gitmiş ve bir daha çıkmamıştı. Nişanlısının haber vermesi üzerine Türk yetkililer Harekete geçmiş Cemal kaşıkçının Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Ancak o günden bu yana Cemal Kaşıkçı’nın cesedi bulunamadı. Cemal Kaşıkçı’nın hayatını kaybettiği gün Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelen 15 kişilik bir ekibin infaz timi olduğu iddia edildi ve bu Tim Suudi Arabistan'da tutuklandı. Türk yetkililerin Cemal Kaşıkçı’nın cesedini bulmak için çalışmaları devam ederken ortaya kaşıkçının cesedinin asitle eritildiği iddiaları atıldı. Cemal kaşıkçının cesedinin bulunması için çalışmalar devam ederken nişanlısı Hatice Cengiz katıldığı bir televizyon programında gözyaşları içerisinde yaşananları anlatmış ve nişanlısının kendilerine vasiyetinin Medine'ye gömülmek olduğunu söylemişti. Ancak cinayetin üzerinden bir haftadan fazla süre geçmesine rağmen hala Cemal kaşıkçının cesedi bulunamadı.