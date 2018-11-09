Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve acil servisinde 7 Kasım tarihinde meydana gelen olayda acil servise başvuruda bulunan bir hastanın özel hastaneye sevk edilmesi istendi. Uzm. Dr. M. Bertan Demir, Yaptığı muayene sonucunda hastanın tedavisinin şehir Hastanesi'nde mümkün olduğunu ve bu nedenle sevk işleminin gerçekleşmeyeceğini hastaya bildirdi.

HAKARET EDİP BİBER GAZI İLE SALDIRDI

Hasta yakını sevk işleminin olmayacağını öğrendikten sonra görevli Doktorlar tartışmaya başladı. Önce doktora hakaret içerikli sözler sarf eden hasta yakını daha sonra çantasından çıkardığı biber gazını doktorun yüzüne sıktı. Hastanenin acil servisinde sıkılan biber gazından doktorun yanı sıra birçok hasta ve hasta görevlisi de etkilendi. Hasta yakını tarafından şiddete uğrayan Uzm. Dr. M. Bertan Demir, Sağlık çalışanlarına yönelik bu şiddet olaylarının artık olmasını istemediğini belirterek sağlık personeli olarak kendilerinin Gece gündüz demeden özveri ile çalıştıklarını söyledi. Hastalar için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyleyen Dr Demir, Hastaların kendilerinden yetkilerini açan şeyler istediklerini, Yapamayacaklarını söylediklerinde ise şiddete başvurduklarını dile getirdi. Kendilerine karşı gösterilen bu şiddetin sadece kendilerine değil aynı zamanda toplamada zarar vermeye başladığını dile getiren Dr Demir, Hem kendi adına hem de hastalara buna bu durumu şiddetle kınadıklarını ve artık bu şekilde olayların yaşanmasını istemediklerini söyledi. Diğer yandan hastanenin acil servisinde doktora biber gazı ile saldıran hasta yakını kayıplara karıştı.