Hamilelik sürecinin başlamasından tutun bitimine kadar bu 9 aylık süre zarfı içerisinde ‘’Neler yemeliyim? Neler yememeliyim?’’ Diye düşünmekten ve araştırmaktan kendinize alıkoyamadığınız bir süreçtir. Bizlerde bu 9 aylık zorlu süreçte anne adaylarımıza elimizden gelen desteği verip, sahip olduğumuz bilgileri paylaşalım istedik.

Hamilelik sürecinin herkeste aynı etkileri göstermediğini, kişiden kişiye farklılıklar gösterdiğini unutmamalı, bu süre zarfı içerisinde doktor gözetimi altında hareket etmeyi ihmal etmeyiniz.

BAŞTA ÇAY VE KAHVE OLMAK ÜZERE KAFEİN İÇEREN TÜM YİYECEK VE İÇECEKLER

Kafeinin hayatımızda yeri oldukça önemli bir yerdedir. Vücuda verdiği enerjiyle tanınan kafein, hamilelik sürecinde bebeğin anne karnındaki gelişiminde olumsuz etkiler yaratabiliyor. Bundan dolayı başta çay ve kahve olmak üzere, içerisinde kafein içeren tüm içeceklerden ve içerisinde kahve bulunan tatlılardan bu süre zarfı içerisinde olabildiğince uzak durmanızı tavsiye ediyoruz.

İŞLENMİŞ YA DA AZ PİŞMİŞ ET

Hamilelik süre zarfı boyunca uzak durmanız, hatta yememeye özen göstermeniz gereken yiyeceklerin başında sosis, salam ve sucuk gibi işlenmiş ürünler yer alıyor. Raflardan alınan hazır gıdalar içerisinde, ömrünü uzatmak için fazlasıyla yağ ve tuz bulunuyor. Tüm bunların bir araya gelmesiyle başta hamileler olmak üzere hepimiz için oldukça zararlı yiyecekler haline geliyor. Az pişmiş etlerde hamilelik süresi boyunca uzak durulması gereken yiyeceklerin başında geliyor. Az pişmiş etin içerinde bulunan toksoplazma adı verilen enfeksiyona yol açabiliyor. Bu enfeksiyon doğum esnasında sorunlara sebep olup, düşeğe kadar yol açabiliyor.

YUMURTA; ÇİĞ VEYA AZ PİŞMİŞ

Yumurta, hamilelik döneminde en çok dikkat edilerek tüketilmesi gereken yiyecekler arasında yer alıyor. Çiğ ya da az pişmiş olarak tüketildiğinde sağlıkla ilgili bir çok soruna sebep olabiliyor. İshalinden besin zehirlenmesine kadar.. Yumurtayı pişmemiş bir şekilde tükettiğinizde, içerisinde bulunan bakteriler vücutta hızla etkisini gösterir. Başta da sindirim sistemi olmak üzere farklı zararları da olabiliyor. Bundan dolayı yumurtayı tüketirken çiğ ya da az pişmiş olmamasına özen gösterin ve dışarıdan alarak tüketeceğiniz yemeklerde de pişmemiş yumurta olmasına dikkat edin.

PASTÖRİZE EDİLMEMİŞ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Doğal diye düşünerekten tükettiğiniz çiğ süte dikkat! Hamilelik döneminde sağlıklı ve doğal besleniyorum diye düşünerek tüketilen çiğ süt ve peynir gibi pastörize edilmemiş süt ürünlerinin içerisinde listeria adındaki bakteriyi barındırır. Listeria, hayatınızı kabusa çevirecek sonuçlar doğurabiliyor. Erken doğum ve düşük gibi sorunlarla sonuçlanabiliyor. Herkeste aynı sorunlar yaşanacak diye bir şey söz konusu elbette değil ama siz siz olun bebeğinizin hayatını riske atacak şeylerden uzak durun.

ÇİĞ YA DA AZ PİŞMİŞ KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ VE SAKATATLAR

Yumurtada bulunan salmonella bakterisi kabuklu deniz ürünlerinde de riskini devam ettiriyor. Bundan dolayı anne adaylarına hamilelik süresince kabuklu deniz ürünlerinden uzak durması öneriliyor.(Midye, ıstakoz, yengeç, istiridye, kerevit ). Sakatatlarda, bakteri taşıma ihtimali oldukça yüksek olan gıdalar arasında bulunduğundan tüketilmesi önerilmiyor.

BİTKİ ÇAYLARI

Bitki çaylarının faydalarını saymakla bitmeyecek kadar fazla da olsa bu durum hamilelik döneminde tam tersi bir duruma dönüşebiliyor. Bu sebepten dolayı doktorunuzun önerileri doğrultusunda tüketmenizde fayda olacaktır. Aksi takdirde rahim kasılmaları ve düşük riski gibi zorlu ve yıpratıcı bir hal alabilir.

DİYET ÜRÜNLERİ

Hamilelik süresi boyunca sağlıklı beslenmek bebeğin gelişimi açısından oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu süre zarfı içerisinde alınan kilolardan şikayetçi olup kendinizi asla diyet ürünlerine kaptırmayın. Eğer ki gereğinden fazla kilo aldıysanız doktorunuzun önerileri doğrultusunda egzersiz yapıp, mevsim meyve ve sebzelerinden beslenirseniz bu dönemi daha sağlıklı ve sorunsuz geçirmenize yardımcı olur.

ŞEKERLİ YİYECEKLER

İçerisinde bolca rafine şeker kullanılan yiyecek ve içecekler vücudumuz için büyük bir tehlikedir. Bu durum bebeğin tüm hayatı boyunca yaşayacağı kalıcı sağlık sorunlarına sebep olabilir. Bu sebepten, tüketecekseniz bile ölçüsüne dikkat ederek ve doktor tavsiyesiyle tüketmenizi öneririz.

KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR!

Sigara ve alkolün zararlarını zaten bilmeyen yoktur. Hamilelik döneminde asla ama asla kullanılmaması gerekir. Bebeğinizin hayata daha sağlıklı gözlerini açmasını istiyorsanız bu kötü alışkanlıklardan uzak durmalısınız.