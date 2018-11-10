Dünyanın en büyük arama motoru Google ülkeler için özel günlerde ana sayfasında bazı değişiklikler yapıyor. Sadece ünlü isimlerin doğum günlerini kutlaması ile bilinen Google Türkiye'ye özel olarak bugün farklı bir uygulama yaptı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde Google ana sayfasında değişiklik yaparak Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.

Google ana sayfasında bulunan ve Doodle adı verilen Arama menüsünü hemen altında bugün siyah bir kurdele koyarak kurdelenin üzerine 'Ulu Önder Atatürk'ü saygıyla anıyoruz' Ibaresini yazdı. Bu siyah kurdele herhangi bir arama sonucunda gitmezken Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ki ölümünü anan Google bu sayede farklı bir çalışma yapmış oldu.

ÖZEL GÜNLERDE DOODLE DEĞİŞİYOR

Aslında bu Google'ın Türkiye için yaptığı ilk uygulama değil. Google daha önce de Türkiye için Milli bayramlarda bu çekirdek değişikliklere gitmişti. Dünya genelinde de birçok ünlü ismin doğum yıldönümünü kutlayan dev arama motoru bu şekilde jest yapmayı seviyor.

ATATÜRK TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE ANILDI

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 80’inci yıl dönümünde bugün Türkiye'nin her yerinde anıldı. Türkiye'nin her yerinde saat tam 09.05’te sirenler çalmaya başlarken, 1 dakikalığına hayat durdu ve herkes Ata’ya saygı duruşuna geçti. Devlet Erkanı da bugün Anıtkabir'de Atatürk için düzenlenen törene katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende Atatürk'ün mozolesine Çelenk bırakarak daha sonra Anıtkabir özel defterine günün anlam ve önemini belirten mesajını yazarak herkese okudu.